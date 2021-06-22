Пенсии повысят несколько раз: кому и когда ждать изменений [ Редактировать ]
На сайте Пенсионного фонда Украине опубликовали календарь, в котором указаны сроки пересчета пенсий в стране.
Ближайшее повышение состоится 1 июля.
- С 1 июля будут пересчитаны пенсии в связи с повышением прожиточного минимума - будут повышены минимальная пенсия по возрасту и доплата за стаж сверх нормы. Также в следующем месяце установят 100 гривен доплаты для тех, кто вышел на пенсию в прошлом году и чьи выплаты не повышались и не индексировались.
- С 1 октября 2021 года устанавливаются выплаты для пенсионеров 75+ до 400 гривен. А минимальная пенсия с этой даты будет на уровне 2 500 гривен.
- С 1 декабря 2021 года в связи с очередным повышением прожиточного минимума снова повысятся минимальная пенсия по возрасту, доплаты за стаж сверх нормы и связанных с прожиточным минимумом доплат, надбавок и повышений.
- С 1 декабря в стране повысится минимальная заработная плата с 6 000 до 6 500 гривен, что повлечет за собой увеличение минимальной пенсии до 2 600 гривен для пенсионеров старше 65 лет.
Ранее сообщалось, что в Украине хотят повысить пенсионный возраст.
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