Как стало известно из СМИ и других источников, на должность заместителя директора компании "Укрфинжитло", специально созданной для реализации президентской программы "доступная ипотека" назначена Людмила Шемелинец. Это один из самых одиозных чиновников периода Виктора Януковича, продолжившая практику "земельного дерибана" и во времена Петра Порошенко.

ЧАО "Укрфинжитло" основана Министерством финансов и таким образом кадровые вопросы в ней находятся в компетенции Кабмина и курируются ведомством Сергея Марченко. Однако инициатором и основным вдохновителем программы "Доступное жилье", известной также как "льготная ипотека под 7%" является лично президент Владимир Зеленский.

Кадровые изменения произошли в компании в конце апреля. Предыдущего главу Василия Шкуракова, бывшего замминистра финансов, который профильно курировал ипотечные программы сменил бывший замначальника Энергетической таможни Виктор Катренич. Одновременно с ним в компанию пришла и Людмила Шемелинец - экс-директор юридического департамента Госземагенства (2011-2014), а затем первый замглавы Госслужбы земельного кадастра в правительстве Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

Шемелинец одиозна даже по меркам сверхкоррупционной земельной сферы и считалась нерукопожатной внутри нее из-за неразборчивости, готовности визировать своей подписью любые, самые "грязные" вопросы и паталогической жадности. Так, например в 2015 году были задержаны директор Киевского ГП "Укрспецзем" и советник председателя Госкомзема - предъявив удостоверение советника за подписью Шемелинец, они вымогали 200 тыс долларов за выдачу свидетельства на постоянное пользование 4 га земли в Обуховском районе.

"Когда я пришел на службу в Агентство, этот человек был руководителем юридического департамента и я ее уволил. Для меня было шоком, что этот человек получил новую должность. После увольнения она поехала в Москву фотографироваться на Красной площади. И это как раз в тот момент, когда начались военные действия на востоке", - вспоминал экс-глава Госземагенства Сергей Рудык.

Интересно, что нынешний министр агрополитики Роман Лещенко, который ранее возглавлял Госгеокадастр и мог изнутри убедиться, к чему привело хозяйствование его предшественников, во всеуслышание рассказал об этом на форуме "Земля-народу" на Черниговщине в октябре 2020 года перед местными выборами. В присутствии президента он сказал, что из госсобственности выведено около 5 млн га земли, и произошло это, в том числе усилиями донецкой и винницкой команды, полномочным представителем которых была Людмила Шемелинец. Спустя чуть более полугода она стала коллегой Лещенко по Кабинету министров.

СМИ предполагают, что причина, по которой потребовался специалист такого специфического профиля - необходимость договориться с девелоперами о "правильном" распределении ресурсов, которые будут выделены на реализацию проекта.

Инициаторами смены руководства "Укрфинжитло называют Сергей Марченко, а среди людей, способствовавших назначению непосредственно Шемелинец - его первого зама Дениса Улютина, который не чужой земельной сфере и даже претендовал на пост главы Госзема в период междувластия перед досрочными парламентскими выборами летом 2019 г. Тогда представители прошлой власти хотели сменить витрину и застолбить за собой хлебное земельное место. Впоследствии конкурс был отменен.

"Укрфинжитло" будет предоставлять долгосрочную доступную ипотеку на условиях фиксированной ставки 7%, сроком до 30 лет с первым взносом 20%, а также жилье в финансовый лизинг на условиях нулевого первого взноса и под 5% годовых.

Уже в ближайшей будущем по первой программе планируется выдать кредиты 8 тыс. семей, по второй - 12 тыс. На это выделил 2 млрд. грн. Еще 20 млрд грн. обеспечат после выпуска Минфином целевых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).