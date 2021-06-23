Люди з низькими доходами по всьому світу стали ще біднішими

Комусь збитки від пандемії, а комусь збільшення капіталу. лише торік у світі з'явилися понад 5 мільйонів нових мільйонерів. І це попри втрати, які коронавірус завдав економіці багатьох країн.

За даними аналітиків, люди з низькими доходами по всьому світу стали ще біднішими. А ті, хто заробляли на фінансових активах, збагатилися.

Цьому зокрема посприяло відновлення фінансових ринків та стрімке зростання цін на нерухомість.