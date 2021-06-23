Саміт Кримської платформи розгляне проблеми мілітаризації півострову [ Редактировать ]
Саміт Кримської платформи має завершитися документом про де окупацію, - заявив постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич під час дискусії "Саміт Кримської платформи: як Україна і трансатлантичні партнери можуть розв'язати проблему мілітаризації Криму?", організованої "Німецьким фондом Маршалла США".
Кориневич наголосив, що Кримська платформа - єдиний всеосяжний міжнародний майданчик, який об'єднуватиме всі питання, пов'язані з Кримом - разом з дипломатичними та правозахисними зусиллями, на кшталт Генасамблеї ООН та ПАРЄ.
Офіційно Кримську платформу запустять на саміті 23 серпня.
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