Саміт Кримської платформи має завершитися документом про де окупацію, - заявив постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич під час дискусії "Саміт Кримської платформи: як Україна і трансатлантичні партнери можуть розв'язати проблему мілітаризації Криму?", організованої "Німецьким фондом Маршалла США".

Кориневич наголосив, що Кримська платформа - єдиний всеосяжний міжнародний майданчик, який об'єднуватиме всі питання, пов'язані з Кримом - разом з дипломатичними та правозахисними зусиллями, на кшталт Генасамблеї ООН та ПАРЄ.

Офіційно Кримську платформу запустять на саміті 23 серпня.