Американская компания Space Perspective, которая находится в американском штате Флорида, начала прием заказов на путешествия в стратосферу с помощью герметичной капсулы. Стоимость полета будет составлять 125 тысяч долларов.

Капсула "Нептун" будет подниматься на воздушном шаре до высоты в 30 километров. В момент подъема в ней могут одновременно находится 8 пассажиров. Полет будет проходить в течение 6 часов, в это время капсула поднимется к самым верхним слоям атмосферы.

Отмечается, что полет оставит роскошное впечатление, поскольку подъем будет плавным, то есть без высоких перегрузок, которые обычно случаются при взлете ракеты. Внутри аппарата планируется разместить ванную, бар с прохладительными напитками, а также панорамные окна. Начало запусков назначено на 2024 год.

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Кроме того, американская компания Virgin Galactic провела тестирование космического корабля Unity, на котором будут выполняться суборбитальные экскурсии. Ракетоплан может вместить 6 пассажиров и двух пилотов, билет на орбитальный полет будет стоить 250 тысяч долларов.

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