В столице на несколько дней будет ограничено движение автомобильного транспорта по проспекту Степана Бандеры. Такое решение было принято в связи с началом ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Согласно планам ремонтников, дорога будет закрыта с 25 по 28 июня. Там будут производится финальные стадии работ по обустройству нового асфальтового покрытия на участке от улицы Оболонская до улицы Елены Телиги.

Движение во время работ будет частично ограничено. Заезды в прилегающих территорий с проспекта Степана Бандеры будет временно закрыто. Заехать в магазины и ТРЦ можно с улицы Куреневской.

Читайте также, в столице на Северном мосту ограничат движение автомобилей на выходных в связи с ремонтными работами. Во время ремонтных работ движение на мосту будет частично ограничено с 6:00 19 июня до 6:00 22 июня 2021 года.

Кроме того, в Киеве на Михайловской площади частично ограничено движение транспорта в связи с ремонтом дороги. Эту информацию следует учитывать, планируя свои маршруты по центральной части города, ограничения действовали до вечера.

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