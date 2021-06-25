У пошуках правосуддя. В Одесі сьогодні обговорювали, як судочинство впливає на інвестклімат, соціальні та навіть екологічні проблеми. Якою бачать еволюцію адмінюстиції учасники форуму? Про це далі.

Завдання адмінсудів регулювати відносини між людиною й державою. У таких справах часто виникають правові колізії. Учасники сьогоднішньої зустрічі зібралися, щоб обговорити саме такі спірні моменти. Стратегічна мета - зрештою допомогти країні стати більш зрозумілою для інвесторів.

Олександр Джабурія, голова П'ятого апеляційного адміністративного суду:

Мы знаем, что привлекательность для иностранного, либо для локального инвестора прежде всего состоит в стабильности законодательства и в гарантированной судебной Защите Именно это, я считаю, один из основных ключевых моментов деятельности административного суда или, как мы называем в общем - административной юстиции.

Учасники форуму обговорювали й інші питання, які найближчим часом потенційно стануть предметами непростих спорів в адмінюстиції. Це й передача земель громадам у межах децентралізації, і ситуації, пов'язані з відкриттям "ринку землі", що відбудеться вже наступного тижня.

Сергій Гриневецький, голова Одеської обласної держадміністрації:

Інша справа - що повинен бути баланс, контроль і звичайно, я розумію суддів адміністративного суду, що вони переживають за навантаження, яке найближчим часом можуть очікувати.

У дискусії взяли участь експерти, чиновники та судді. В Одесу приїхали майже всі керівники апеляційних адмінсудів країни. За результатами зустрічі суддям дадуть відповідні поради. Але - жодних циркулярів чи вказівок згори не буде, каже голова Касаційного адмінсуду.

Михайло Смокович, голова Касаційного адміністративного суду Верхового Суду України:

На сьогоднішній день ми вже беремо з цього приводу стандарти Європейські, міжнародні і стараємося методичну допомогу настільки Рекомендаційно давати, щоб не впливати на свободу, не впливати на незалежність суддів!

Експертне обговорення відбулось у рамках святкування Днів адмінюстиції. Саме шістнадцять років тому - після великих суперечок між різними гілками влади - був ухвалений Кодекс адміністративного судочинства України.