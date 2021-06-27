Для каждого государства, и особенно для Украины, молодежь представляет собой движущую силу, способную оказывать позитивное влияние на развитие страны, генерируя новаторские решения в той или иной сфере. Поэтому для построения прогрессивного и демократического государства важно участие молодежи в процессах принятия решений. Такое мнение выразила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина накануне ежегодного празднования в Украине в последнее воскресенье июня Дня молодежи.

"Проблемы в области здравоохранения, низкий уровень образования и профессиональной подготовки, катастрофическая нехватка рабочих мест, крайне низкий уровень доверия к государственным структурам и институтам власти в целом – это всего лишь малая доля тех вызовов, которые стоят сегодня перед молодым поколением. Для решения этих проблем необходимы, в частности, эффективная реализация молодежной политики, качественно выстроенная работа с подростками и результативное привлечение молодежи к процессам принятия решений на всех уровнях", – отметила народный депутат.

Юлия Левочкина также обратила внимание, что в январе 2020 года Совет Европы принял Молодежную стратегию-2030. В документе отмечается, что устойчивость любого демократического общества зависит от реализации творческого потенциала, зрелости, динамичности и социальной ответственности молодого поколения. Принятая Стратегия определяет четыре приоритетных направления работы: возрождение плюралистической демократии при участии молодежи, доступ молодежи к спектру прав, жизнь в мирном и инклюзивном обществе, а также работа с молодежью.

"Большинство европейских стран имеют рабочие национальные стратегии в отношении молодежи, которые либо закреплены в рамках одной молодёжной̆ политики, либо содержатся в различных областях политики. 12 марта 2021 года в Украине была утверждена Национальная молодежная стратегия до 2030 года. Позже, 27 апреля 2021 года, Верховная Рада Украины приняла закон "Об основах молодежной политики". Это важные шаги, но их недостаточно. Задекларированные стратегия и программа будут иметь смысл только при эффективной реализации с учетом потребностей молодого поколения и периодической ревизией на предмет соответствия реалиям", – отметила Юлия Левочкина.

"Хотела также обратить внимание, что в Украине процент женщин в органах государственной власти, к сожалению, остается невысоким. Считаю, что в этой связи важна работа с молодым поколением девочек с целью их активного вовлечения в процессы принятия решений. В частности, такая работа проводится в рамках кампании Girl2Leader Ukraine. Если сейчас мы сможем помочь молодому поколению девочек поверить в себя и проявить свои лидерские качества, то уже в обозримом будущем получим высокий процент представленности женщин в процессах принятия решений на всех уровнях", – резюмировала народный депутат.

Напомним, с 2018 года в Украине под патронатом Посла кампании, народного депутата Украины Юлии Левочкиной действует кампания Girl2Leader Ukraine. Girl2Leader Ukraine является частью всемирной кампании Girl2Leader, действующей под эгидой Глобального форума женщин-политических лидеров (Women Political Leaders Global Forum). Глобальный форум WPL – это объединение женщин из большинства стран мира, занимающих высшие государственные должности.