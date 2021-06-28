Коронавірус в Україні за добу забрав життя дев'яти людей [ Редактировать ]
285 нових заражень Ковідом за минулу добу в Україні. Ушпиталили напередодні майже чотири сотні хворих. 9 людей померли. Найбільше інфікувань у столиці.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепились мільйон 900 тисяч українців.
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Індійський штам коронавірусу вже пробрався до України
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