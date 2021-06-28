У Чехії зросла кількість загиблих унаслідок торнадо. Як повідомляють тамтешні ЗМІ, від травм у лікарні померла дворічна дитина. Це вже шоста жертва негоди.

Нагадаю, минулого тижня Чехію накрили зливи, а згодом пронісся торнадо. Найбільше постраждав південний схід країни. Там кілька сіл майже повністю зруйновані. Травм зазнали понад 150 людей.