Торнадо у Чехії: у лікарні від травм померла дитина [ Редактировать ]
У Чехії зросла кількість загиблих унаслідок торнадо. Як повідомляють тамтешні ЗМІ, від травм у лікарні померла дворічна дитина. Це вже шоста жертва негоди.
Нагадаю, минулого тижня Чехію накрили зливи, а згодом пронісся торнадо. Найбільше постраждав південний схід країни. Там кілька сіл майже повністю зруйновані. Травм зазнали понад 150 людей.
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