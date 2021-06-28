В части регионов Украины, по состоянию на 28 июня, наблюдается чрезвычайно высокая опасность возникновения пожаров. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом в Тернопольской области, Киевской области, Хмельницкой области и Тернопольской области будет сохранятся высокий рис пожароопасности из-за сильной жары.

По информации Укргидрометцентра, 28 июня в восточной части, Тернопольской, Киевской, Полтавской, Хмельницкой области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отмечается, что II (оранжевый) уровень опасности означает, что погодные условия несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Читайте также, несмотря на дождливую погоду в большинстве областей, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Однако это касается не всей территории страны, а лишь некоторых областей,

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.