Украинцев предупредили о чрезвычайной опасности: что произошло [ Редактировать ]
В части регионов Украины, по состоянию на 28 июня, наблюдается чрезвычайно высокая опасность возникновения пожаров. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Таким образом в Тернопольской области, Киевской области, Хмельницкой области и Тернопольской области будет сохранятся высокий рис пожароопасности из-за сильной жары.
По информации Укргидрометцентра, 28 июня в восточной части, Тернопольской, Киевской, Полтавской, Хмельницкой области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Отмечается, что II (оранжевый) уровень опасности означает, что погодные условия несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.
Читайте также, несмотря на дождливую погоду в большинстве областей, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Кроме того, в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Однако это касается не всей территории страны, а лишь некоторых областей,
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Огонь охватил здание по улице Липинского, 10
Всемирная организация здравоохранения в скором времени одобрит новые вакцины от коронавируса
Синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквальный ветер
Народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун розповіла про основні проблеми в ЖКГ та їх шляхи вирішення
Эксперт Андрей Никончук проанализировал самые проблемные моменты в ЖКХ Украины