Кабинет министров Украины изменил правила введения цветных зон карантинных ограничений в стране. Таким образом "зеленая" и "желтая" зоны карантина будут вводится одновременно по всей Украине.

В зависимости от эпидемической ситуации "оранжевая" и "красная" зоны карантина будут вводится в различных регионах следующим образом:

Количество выявленных новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней - более чем 75;

Коэффициент выявления случаев COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена) - более 4 процентов;

Количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - менее 300;

Наличие оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

Отмечается, что "желтый" уровень эпидемиологической опасности вводится согласно решению комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Страна может полностью вернутся после "желтой" в "зеленую" зону только через неделю после нормализации ситуации.

Читайте также, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров Украины продлевает карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса до конца лета. Премьер напомнил, что Украина находится в "зеленой" зоне даже по критериям ЕС.

Кроме того, в Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения, по процедуре в "зеленую" зону переводит Минздрав, но окончательное решение должна принять госкомиссия ТЭБ и ЧС.

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