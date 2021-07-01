Правительство Словакии изменит условия въезда для невакцинированных иностранцев. Так, с 9 июля при пересечении границы необходимо будет пройти 14-дневный карантин. Об этом сообщает Slovak Spectator.

Известно, что не привитые иностранцы, прибывающие в Словакию, должны будут зарегистрироваться в онлайн-форме eHranica и предоставить подтверждение регистрации на пограничном контроле.

После чего необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию. Кроме того, можно сдать ПЦР-тест через пять дней после прибытия и, если он окажется отрицательным, прекратить самоизоляцию.

"Все пассажиры в период с 9 июля по 9 августа должны будут показать отрицательный результат ПЦР теста выполненного не ранее, чем за семь дней до пересечения границы",- говорится в сообщении.

Полностью иммунизированные лица смогут избежать прохождения карантина. Им достаточно будет показать сертификат о вакцинации (ЕС или национальный) на пограничном контроле.

Дети 12-18 лет будут освобождаться от карантина в случае вакцинации родителей. Но уже после 9 августа они будут освобождаться от карантина только в случае вакцинации.

Ранее сообщалось, что с 15 марта в Турции изменили правила въезда. Всем желающим попасть в страну нужно заполнить специальную электронную анкету на сайте турецкого Минздрава за 72 часа до прилета и предъявить ее в аэропорту в электронном или бумажном виде. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип транспорта.