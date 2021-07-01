Певица Макsим в крайне тяжелом состоянии: фанаты запустили в TikTok флешмоб [ Редактировать ]
В популярной сети TikTok фанаты певицы Макsим (настоящее имя Марина Абросимова), которая лежит в больнице, запустили видеофлешмоб, чтобы поддержать любимую исполнительницу.
Сейчас за жизнь и здоровье 38-летней артистки переживают примерно все, поэтому пытаются поддержать любыми доступными способами.
Отметим, что звезда находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. У нее последняя стадия пневмонии - КТ4. Поражено больше 80% легких.
Ранее мы писали о том, что певица МакSим была госпитализирована с коронавирусом. Артистка находится в тяжелом состоянии. На прошлой неделе она была госпитализирована с поражением легких и подключена к аппарату ИВЛ.
Позже в СМИ появилась информация, что у 38-летней певицы МакSим, погруженной медиками в медикаментозный сон, якобы вскрылась проблема с печенью. Представительница певицы прокомментировала эту информацию.
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