В популярной сети TikTok фанаты певицы Макsим (настоящее имя Марина Абросимова), которая лежит в больнице, запустили видеофлешмоб, чтобы поддержать любимую исполнительницу.

Сейчас за жизнь и здоровье 38-летней артистки переживают примерно все, поэтому пытаются поддержать любыми доступными способами.

Отметим, что звезда находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. У нее последняя стадия пневмонии - КТ4. Поражено больше 80% легких.

Ранее мы писали о том, что певица МакSим была госпитализирована с коронавирусом. Артистка находится в тяжелом состоянии. На прошлой неделе она была госпитализирована с поражением легких и подключена к аппарату ИВЛ.

Позже в СМИ появилась информация, что у 38-летней певицы МакSим, погруженной медиками в медикаментозный сон, якобы вскрылась проблема с печенью. Представительница певицы прокомментировала эту информацию.

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