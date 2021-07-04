В якій атмосфері все це відбувається?

Сьогодні, в першу неділю липня, День Військо-Морських Сил України. І головні урочистості зараз відбуваються в Одесі на тлі безпрецедентних за своїм розмахом міжнародних навчань "Сі Бриз". І оскільки співорганізаторами маневрів є американці, то в Одесі подвійне свято: бо сьогодні ще й День незалежності Сполучених Штатів.

В якій атмосфері все це відбувається? Чим цікавий цьогорічний "Сі Бриз"? І чи не завадить їхньому проведенню Росія? Про це дивіться - далі.

У небі над Одесою - гелікоптери. У морі військові покладають квіти в пам'ять про полеглих воїнів. На суші президент нагороджує моряків медалями. Так Військово-морські сили сьогодні святкують своє професійне свято. Цьогоріч воно припало на екватор наймасштабніших за останні 24 роки військових навчань "Сі бриз".

Володимир Зеленський, Президент України:

"Сі Бриз 2021" демонструє нашу єдність у протистоянні воєнним загрозам, що посилюються у чорноморському регіоні через його мілітаризацію та через агресивні дії Російської Федерації. Це показує всім, що ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі та узурпації суверенного права України як морської прибережної держави.

Співорганізатори навчань - Сполучені Штати. Тимчасовий повірений у справах США в Україні Христина Квін дає зрозуміти: Вашингтон і надалі буде допомагати зміцнювати українське військо.

Христина Квін, тимчасовий повірений у справах США в Україні:

Завдяки спільній роботі України з її партнерами - Українські Збройні Сили стали набагато більш боєздатними, професійними та з честю й гідністю служать, захищаючи Україну від загрози агресії.

Але загальна увага на святкуванні прикута до кораблів, які вишикувались вздовж причалів. Велетенські фрегати з Великої Британії, Італії, кораблі з Туреччини, Румунії, України вражають публіку. І це лише невелика частина нинішніх гостей Одеси.

Такого ще не було з дев'яносто сьомого року, з часів перших навчань "Сі Бриз". У маневрах цьогоріч - рекордна кількість учасників: тридцять одна країна з усього світу. Це як партнери, так і безпосередні представники НАТО. Вражають й інші цифри: більше ніж тридцять кораблів та суден, три десятки літаків і гелікоптерів та п'ять тисяч військовослужбовців.

Уже тиждень на теренах Одещини, Миколаївщини та Херсонщини військові стріляють, десантуються, занурюються під воду, атакують - усі вправи просто складно перерахувати! При цьому демонструють найкращі зразки військової техніки своїх країн.

Поки що більшість маневрів відбувалися на суходолі та в повітрі. На Миколаївщині в середині тижня тренувалися винищувачі, патрульні літаки та морські вертольоти-амфібії. Вчилися вражати наземні цілі та евакуйовувати поранених.

На Одещині військові проривались у глибокий тил противника та захоплювали об'єкти інфраструктури. Цікаво, що за модель деяких операцій солдати взяли події під час окупації Криму.

Анатолій Глиненко, начальник авіаційного компонента навчань "Сі Бриз-2021":

За легендою у нас є те, що ймовірно противник буде на острові Зміїний, Тендрі і на Бессарабському напрямку, очікуємо висадку як повітряного десанту, також морського десанту.

При цьому пліч-о-пліч відпрацьовують завдання військові різних країн. І в кожного своя тактика.

Ярослав Крикливий, командир роти окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ:

Різниця в тому, що вони більш дають на планування тактики, а в нас більш рішучі дії!

Уже наступного тижня основні маневри відбуватимуться у відкритому морі. І ось тут можливі інциденти. Головне управління розвідки Міноборони України повідомило: Росія намагається протидіяти навчанням "Сі Бриз" всіма можливими способами.

Для цього росіяни вивели в море всі кораблі Чорноморського флоту. Так Кремль спостерігає за навчаннями. Однак, і українська, і американська сторони до цього ставляться спокійно.

Кайл Гант, заступник командира 65 тактичної групи 6 флоту США:

Військово-морські навчання відбуватимуться в межах міжнародних вод, тому в цьому немає нічого провокативного. "Сі Бриз" саме і є демонстрація всьому світові, що, скориставшись міжнародними водами, у Чорне море можуть зайти кораблі будь-якої країни!

Експерти зазначають: щороку Росія демонструє бажання одноосібно контролювати акваторію Чорного та Азовського морів. Тож не дивно, що нинішні навчання "Сі Бриз", а особливо їхній масштаб - надзвичайно дратують Москву.

Олег Жданов, військовий експерт:

Для Російської Федерації це катастрофа. Катастрофа в тому, що їй нема чим відповісти. Немає такої великої кількості і потужності у Чорноморського флоту Росії, щоби щось провести адекватне або дзеркальне.

І вони дуже переживають, що розвідці піддається все узбережжя Російської Федерації, узбережжя як Криму, так і Росії.

Напередодні навчань "Сі Бриз" сталися вже два інциденти за участю військових країн НАТО та Росії. Спершу з британським есмінцем "Дефендер", якому росіяни намагались завадити пройти вздовж Криму. Потім Нідерланди заявили, що в Чорному морі над їхнім фрегатом "Еверстен" кілька разів на небезпечній висоті пролітав російський літак, імітуючи атаку.

Олег Жданов, військовий експерт:

Планку протистояння з НАТО Путін підняв до максимального рівня. І війська він вже привозив до нашої границі, і з есмінцем така ситуація сталася. А далі що? Далі озброєна провокація? Ну, нехай спробує, нехай. Ви розумієте, що конфлікт з НАТО - це світова війна! Це тридцять країн одразу одночасно вступають у війну! Двадцять дев'ять зі складу НАТО і Російська Федерація!

Завершаться "Сі Бриз" десятого липня. Ну, а поки в Одесі триває святкування Дня ВМС. Протягом тижня у знакових місцях міста спільні концерти дадуть військові оркестри України та шостого флоту США.