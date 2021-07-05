Арабські Емірати лідирують у набутті колективного імунітету проти COVID-19 [ Редактировать ]
Арабські Емірати стали найбільш вакцинованою країною у світі, обігнавши Сейшели. Повне щеплення двома дозами в країні вже отримали більш як 72 відсотки населення. Там мешкає близько 10 мільйонів людей. У широкому доступі - вакцини Пфайзер та АстраЗенеки.
Втім, для масового вакцинування найбільше використовують препарат "Сінофарм" місцевого виробництва. Попри успіхи вакцинації, кількість нових випадків в Еміратах залишається підвищеною. Тож низка країн запровадили обмеження на подорожі.
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