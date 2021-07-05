Кульмінація міжнародних навчаннь Sea Breeze на півдні України! Вже завтра кораблі країн-учасниць вийдуть на маневри у відкрите море, а сьогодні тривали останні приготування. В тому числі, на головному борті навчань - американському есмінці "Росс". За процесом спостерігали наші кореспонденти.

Ось він, головний корабель цьогорічного Sea Breeze: есмінець зі Сполучених Штатів "Росс". Півтори сотні метрів завдовжки та безліч усілякого озброєння. Тут і ста двадцяти семи міліметрова гармата, і торпеди, але головна зброя - ракетні установки класу "земля-повітря"та "земля-земля".

Дрейк Девис, заступник капітана корабля "Росс", США:

Тут ракетні установки типу "Томагавк", які ми використовуємо для ураження цілей на суходолі, а ось там далі, установки ракет типу "Гарпун"- вони призначені для ураження інших кораблів з борту нашого есмінця!

Поруч в Одеському порту з десяток іноземних кораблів. Нагадаю, цьогоріч на Sea Breeze - рекордна кількість учасників тридцять одна країна. Ось, наприклад, патрульний корабель "Трент" Великої Британії. Він наймолодший серед міжнародної ескадри: на озброєння був поставлений лише рік тому.

Ед Кірхем, командир артилерії корабля "Трент", Велика Британія:

Тренування особового складу в нас проводиться майже безперервно! Все це для того, щоб корабель був у постійній бойовій готовності, щоби дати гідну відсіч - у разі нападу!

Перевірка зброї та технічного обладнання, перевірка реагування на аварійні ситуації все це останні приготування до головної фази навчань, коли майже всі кораблі вийдуть у відкрите море.

Олексій Доскато, керівник навчань Sea Breeze, Україна:

Як ви знаєте, у нас до цього часу тривала фаза злагодження сил, ми вступили в фазу активних дій, і з завтрашньої доби починається розгортання визначеного морського компоненту.

Кріс Роулі, представник 6 флоту США:

Тобто в нас є з'єднання кораблів, які умовно обороняються! І ми відпрацьовуємо елементи: протиповітряна оборона, протичовнова оборона, операції з догляду суден-порушників!

Оглядати порушників сьогодні тренувалися українські морські спецпризначенці. За легендою, терористи захопили на судні заручників. Перша група, під водою, приховано підходить та встановлює штурмовий трап та подає сигнал димовою шашкою.

Олексій, представник протидиверсійного підрозділу ВМС Збройних сил України:

Вже друга група штурмова, яка знаходиться на катері, бачить сигнал димовий і по цьому сигналу до того борта, з лівого або правого борту, підходить до судна і здійснює вже абордажні дії.

За всіма цими тренуваннями уважно стежать ментори, спостерігачі та інструктори навчань. Свої оцінки вони зроблять вже по завершенню маневрів наприкінці тижня.