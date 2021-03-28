Одной из многих особенностей современных ноутбуков является их уменьшение толщины и веса в угоду удобству. Однако за компактность все равно приходится расплачиваться. К примеру, многие лэптопы давно лишились привычных USB А портов, а также сетевого разъема RJ45.

Это особенно заметно по линейке Apple MacBook, где их заменили новыми USB Type-C, а также Thunderbolt 3. Но эта тенденция постепенно перекочевывает и на обычные ноутбуки на Windows.

Порты Ethernet, которые позволяли подключать ноутбук напрямую к Wi-Fi-роутеру или кабельному модему, были одними из первых. Да, каждом современном ноутбуке есть Wi-Fi. Но беспроводная связь все еще уступает проводной, и если выпадает необходимость в скорости, то без шнурка не обойтись.

Компьютерные компании не собираются возвращать сетевые порты на свои лэптопы, поэтому лучшее решение – приобрести сетевой USB-адаптер.

Хорошая новость заключается в том, что эти устройства не требуют каких-либо драйверов и автоматически определяются системой и очень просты в использовании. Причем, спектр поддерживаемых устройств достаточно широк: компьютеры, ноутбуки, моноблоки, мини-ПК, игровые приставки и даже смартфоны.

В этом обзоре я проверю, насколько удобным окажется подобный гаджет для ускорения загрузок различных устройств на живом примере. Знакомьтесь – REAL-EL CE-150 – один из "свежих" представителей подобных переходников.

Дизайн

Упаковка REAL-EL CE-150 такая же, как у других гаджетов компании: картонный кейс, внутри пластиковый противоударный блистер для бережной транспортировки, в котором надежно закреплен гаджет, дополнительно укутанный в водонепроницаемый пакетик.

Корпус гаджета выполнен из металла, а гибкий 10-сантиметровый шнур USB Type-C в полимерной оплетке, сам разъем которого дополнительно прикрыт пластиковым колпачком.

Цвет, как и в случае с REAL-EL CQ-900, подобран очень удачно, как раз под стиль новых MacBook с гранитным оттенком. Так что видно, на какие модели ориентирован этот переходник. Причем такой цвет очень гармонично смотрится с этими лэптопами так, словно это фирменный гаджет Apple.

Размеры устройства очень компактные – 63×23×14 мм, а вес – 22 грамма. Так что в сумку с ноутбуком поместится без проблем и лишним там не будет.

Использование

Использование порта USB Type-C (как его рекомендовано называть сейчас USB 3.1 Gen1) удобно тем, что не требует каких-либо дополнительных настроек и работает по принципу "подключил и работает".

За совместимость и конвертацию сигнала с сетевого кабеля на USB в REAL-EL CE-150 отвечает популярный контроллер Realtek RTL8153. Более того, производитель предусмотрел возможность питания RTL8153 не только от 5В, но и от 3,3В, что позволило ему без проблем работать с мобильными устройствами, вроде iPhone, iPad и любого Android-смартфона с Type-C портом. Также REAL-EL CE-150 можно подключить к обратному USB-переходнику с Type-C на USB A и он тоже будет работать.

Замеры скорости показали, что REAL-EL CE-150 спокойно работает в гигабитных сетях. К примеру, вот результаты проверки скорости у провайдера "Ланет" через переходник:

REAL-EL CE-150 превосходно работает со смартфонами, позволяя им тоже работать в гигабитных сетях вместо Wi-Fi. Например, для закачки фильма или выгрузки высококачественных 4K роликов на YouTube или фильмы в Netflix.

Очень удобным этот переходник оказался для портативной игровой приставки Nintendo Switch. Дело в том, что скорость загрузки по Wi-Fi у этой консоли очень низкая.

REAL-EL CE-150, подключенный к Nintendo Switch

Решается она как раз подключением по проводу – Nintendo Switch автоматически определяет способ подключения и начинает загрузку на максимально доступной скорости.

К примеру, игра Borderlands: Pre Sequel, объемом более 12 Гб, требовала 2 часа и 48 минут для загрузки по Wi-Fi, тогда как проводное подключение сократило это время всего до 48 минут (быстрее не позволяют серверы Nintendo).

Скорость загрузки по Wi-Fi 2.4 ГГц

Скорость загрузки игры через REAL-EL CE-150 на полной скорости (обратите внимание, что значок подключения изменился на проводной)

Итог

Адаптеры USB – Ethernet хоть и являются крайне нишевыми, но очень полезными для тех, кто желает ускорить работу своего современного устройства в Интернете. При этом они постоянно модернизируются и становятся более универсальными и удобными. REAL-EL CE-150 на своем примере показал, что подобный гаджет бывает не только практичным, но и привлекательным внешне, способным приукрасить даже гениальный с точки зрения дизайна Apple MacBook.

Ранее podrobnosti.ua публиковаи обзор "гигантской" мышки Real EL RM-747. А также делали обзор лучшей зарядки для iPhone 12 - обзор REAL-EL CH-350.