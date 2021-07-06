Кто может стать главой посольства США в Украине: названо имя [ Редактировать ]
Во вторник, 6 июля, стало известно, что послом США в Украине может стать заместитель помощника госсекретаря Соединенных штатов Джордж Кент. Об этом сообщает Zn.ua со ссылкой на источники в Вашингтоне.
По данным издания, 9 июля временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин уедет из Киева в отпуск, а также готовить визит президента Владимира Зеленского в США.
Вместо Кристины Квин в Киев может приехать заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент: по словам одних - на время отсутствия Квин, другие же утверждают, что Кент пробудет во главе посольства до официального назначения нового чрезвычайного и полномочного посла США в Украине, которое может произойти в октябре-ноябре этого года.
Ранее Джордж Кент проработал в посольстве США в Киеве две каденции - последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США. Поэтому он не только хорошо известен в Украине, но также очень много знает об Украине.
Кент свободно владеет украинским и русским языками, знаком с ситуацией в украинском политикуме и его "подводных течениях", а также с экономической ситуацией в стране.
Ранее мі писали о том, что новый посол Украины отправилась в США.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Украина получит от США часть вакцин через программу COVAX
Принятый парламентом закон "О коренных народах Украины" нарушает права граждан и делит их на сорта
На сегодня не ведется подготовка встречи президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским
В четверг, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Верховной Рады по законопроекту об олигархах в Украине
Верховная Рада Украины планирует повысить налоги для украинцев