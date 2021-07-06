Во вторник, 6 июля, стало известно, что послом США в Украине может стать заместитель помощника госсекретаря Соединенных штатов Джордж Кент. Об этом сообщает Zn.ua со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По данным издания, 9 июля временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин уедет из Киева в отпуск, а также готовить визит президента Владимира Зеленского в США.

Вместо Кристины Квин в Киев может приехать заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент: по словам одних - на время отсутствия Квин, другие же утверждают, что Кент пробудет во главе посольства до официального назначения нового чрезвычайного и полномочного посла США в Украине, которое может произойти в октябре-ноябре этого года.

Ранее Джордж Кент проработал в посольстве США в Киеве две каденции - последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США. Поэтому он не только хорошо известен в Украине, но также очень много знает об Украине.

Кент свободно владеет украинским и русским языками, знаком с ситуацией в украинском политикуме и его "подводных течениях", а также с экономической ситуацией в стране.

Ранее мі писали о том, что новый посол Украины отправилась в США.

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