На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Колумбии и вышла в финал Кубка Америки по футболу.

Основное время полуфинального матча между Аргентиной и Колумбией закончилось со счетом 1:1. Голы забили Лаутаро Мартинес (7) - Луис Фернандо Диас (61). Игра была напряженной - рефери показал 10 желтых карточек. Серия пенальти закончилась со счетом 3:2.

В финальном матче аргентинцы сыграют со сборной Бразилии, которая обыграла в полуфинале Перу. В прошлый раз две команды встречались в финале в 2007 году.

Финальный матч пройдет в воскресенье, 11 июля, в Рио-де-Жанейро. 10 июля Колумбия в матче за третье место сыграет со сборной Перу.

Аргентинская команда сумела пробиться в финал Кубка Америки впервые с 2016 года. Выигрывали турнир аргентинцы в 1993 году. В сезоне 2019 года команда завоевала бронзу.

Напомним, что лучшую команду континента определяют и в Европе. Накануне с Евро-2020 вылетели испанцы. В серии пенальти их победили итальянцы. Финал Евро-2020 пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Соперником Италии станет победитель матча между сборными Дании и Англии. Эта игра состоится в 22:00 во вторник, 7 июля.