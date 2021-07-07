Греція посилює карантин через поширення штаму "Дельта" [ Редактировать ]
Греція посилює карантинні обмеження. Відзавтра заклади харчування почнуть обслуговувати гостей лише за столами. Зокрема в барах і нічних клубах. Такі нововведення зумовлені поширенням у країні штаму "дельта", особливо серед молоді.
За порушення карантинних обмежень на власників закладів чекають великі штрафи, - попередила влада. За недотримання правил заклад зачинять на сім днів і стягнуть 5 тисяч євро. За друге порушення штраф збільшать, у разі третього - заберуть ліцензію.
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