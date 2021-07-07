Греція посилює карантинні обмеження. Відзавтра заклади харчування почнуть обслуговувати гостей лише за столами. Зокрема в барах і нічних клубах. Такі нововведення зумовлені поширенням у країні штаму "дельта", особливо серед молоді.

За порушення карантинних обмежень на власників закладів чекають великі штрафи, - попередила влада. За недотримання правил заклад зачинять на сім днів і стягнуть 5 тисяч євро. За друге порушення штраф збільшать, у разі третього - заберуть ліцензію.