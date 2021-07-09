У Кропивницькому мертва риба отруює життя людей [ Редактировать ]
У Кропивницькому масовий мор риби у річці Біянка. У воді та на березі вже тиждень розкладаються судаки, карасі, Окуні та щуки. Через це навколо стоїть нестерпний сморід - скаржаться місцеві.
Екологи припускають - риба гине через спеку. Зразки води вже взяли. Люди вирішили поки утриматися від купання та риболовлі.
Мар'яна Мазур, жителька Кропивницького:
Ми тут неподалік проживаємо, другий день чутно запах каналізації, в принципі і от вчора діти казали, що тут подохла риба.
Олександр Яремчук, старший інспектор Державної екологічної інспекції Придніпровського округу:
Попередньо це вже не один рік таке стається, ви бачите, які температурні показники, тут риба не витримує наших погодніх умов, фактично і загибає, це відсутність кисню.
по теме
Вздовж берега та на мілині відпочивальники виявили сотні тушок мертвого судака
Гуркіт моторів, човни розсікають хвилі та вправно маневрують між буйками. Це - чемпіонат України з водномоторного спорту на річці Сугоклія вперше за останні два десятки років
Стовпчик термометра піднявся до рекордної позначки 49,5 градусів за Цельсієм
Забруднення загрожує здоров'ю людей, шкодить флорі й фауні Дніпра
Люди б'ють на сполох, адже її кількість щодня збільшується. На місце з перевіркою виїхали рибоохоронний патруль та екоінспекція