Люди вирішили поки утриматися від купання та риболовлі

У Кропивницькому масовий мор риби у річці Біянка. У воді та на березі вже тиждень розкладаються судаки, карасі, Окуні та щуки. Через це навколо стоїть нестерпний сморід - скаржаться місцеві.

Екологи припускають - риба гине через спеку. Зразки води вже взяли. Люди вирішили поки утриматися від купання та риболовлі.

Мар'яна Мазур, жителька Кропивницького:

Ми тут неподалік проживаємо, другий день чутно запах каналізації, в принципі і от вчора діти казали, що тут подохла риба.

Олександр Яремчук, старший інспектор Державної екологічної інспекції Придніпровського округу: