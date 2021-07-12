В Китае обрушилась гостиница, есть жертвы [ Редактировать ]
В Китае в городе Сучжоу в восточной провинции Цзянсу произошло обрушение части гостиницы. В результате инцидента погиб один человек.
Издание отмечает, что спасателям удалось вытащить из-под завалов восемь человек. Из них один погиб, четверо в стабильном состоянии, за жизнь еще трех человек борются медики.
Также без вести пропавшими считаются десять человек.
Спасательные работы продолжаются. Причины обрушения выясняются.
Напомним, 12-этажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня в пригороде Майами. Многоэтажка была построена в 1981 году, в ней более 130 квартир.
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