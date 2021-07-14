Как переработки влияют на здоровье человека [ Редактировать ]
Если нет четких границ между домом и работой - последствия для здоровья могут быть серьезные. Когда сотрудники отвечают на звонки или электронные письма дома, это влияет на их восстановление после работы - как умственно, так и физически, пишет kurs.com.ua.
В частности, австралийские ученые выяснили, что виртуальное общение с коллегами по рабочим вопросам после окончания рабочего дня влияет на несколько факторов:
- рабочий стресс;
- баланс между работой и жизнью;
- здоровье и сон.
"Если находиться в постоянном состоянии повышенной бдительности, ждать оповещений о работе дома - это влияет на обмен веществ и иммунитет", - отмечают эксперты.
Кроме того, это также создает склонность к серьезным проблемам со здоровьем, таким как инфекция, высокое кровяное давление и депрессия.
Недавние исследования ВОЗ и Международной организации труда показывают, что длительное рабочее время может даже увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.
Ранее мы писали о том, почему работа ночью опасна для здоровья.
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