Стоматолог обнаружил у женщины под пломбой клеща [ Редактировать ]
В Шостке у местной жительницы под пломбой стоматолог обнаружил клеща. Врач предположил, что клещ мог проникнуть через десну, сообщается на сайте города Сумы.
Так, в прошлом году жительница Шостки Лариса дважды лечила один и тот же зуб. Сначала весной она обращалась к частному стоматологу, а в декабре - в стоматполиклинику. Однако, на прошлой неделе из-за дискомфорта она снова посетила частного стоматолога.
Врач женщине забрал пломбу и сказал, что заметил что-то черного цвета в виде лапки.
Позже в лаборатории установили, что это клещ. Впоследствии Лариса сдала анализ крови на клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Анализ оказался положительным. В больнице женщине рассказали, что даже мертвый клещ выделяет токсины.
К счастью, женщина перенесла заболевание в легкой форме. Как она рассказала, раньше чувствовала какое-то недомогание, была повышенная температура, боли в коленном суставе, которые не проходили даже после обезболивающих.
"Откуда взялся клещ, неизвестно", - говорит Лариса. Кроме того, она решила пообщаться с частным стоматологом, у которого первый раз лечила, но общения не получилось. По словам женщины, врач очень рассердилась ее визита. Она сказала, что это не ее виновата, ведь в этой сфере она уже десять лет.
В то же время врачи предполагают, что клещ мог проникнуть через десну. Сейчас она чувствует себя хорошо и предъявлять претензии стоматологам не планирует.
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