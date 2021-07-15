Рада Євросоюзу хоче скасувати карантинні обмеження для в'їзду українців [ Редактировать ]
Рада ЄС пропонує скасувати карантинні обмеження для в'їзду українців у Євросоюз. Наша держава потрапила до так званого зеленого списку країн, для якого радять відновити допандемічні правила перетину кордону.
Про це повідомляє МЗС на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, мандрівникам не потрібні будуть довідки про вакцинацію чи ПЛР-тести.
Але це лише рекомендація, і кожна з країн ЄС сама вирішуватиме, чи дослухатися до неї.
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