Підсумки вашингтонської зустрічі. Світові ЗМІ обговорюють сьогодні про що вдалося домовитися Байдену та Меркель? Які результати її "прощального" візиту? Дмитро Анопченко - про те, які спільні плани двох політиків позначаться на Україні.

Ще не так давно в цьому ж овальному кабінеті Білого дому Меркель зустрічалася із Трампом. І особиста антипатія між двома політиками тоді відчувалась навіть у повітрі - це відображалося в жестах і виразах облич. А тепер який контраст! Із Байденом пані канцлерка була привітною і усміхненою.

А президент США відчуваючи, що треба залагоджувати старі конфлікти, був чемним, терплячим і не тиснув - у тих питаннях, де є розбіжності.

І коли після перемов два політики вийшли на спільну пресконференцію, стало зрозуміло: такий підхід спрацював, утім, лише частково. У багатьох питаннях є спільне бачення, його обговорили. Але щодо найгостріших тем зокрема і "Північного потоку"- Меркель (а отже, і Німеччина) залишилась при своїй думці.

І Байден особливо не переконував, змирившись із тим, що це ціна відновлення відносин із провідним партнером США і варто зосередитися на тому, що об'єднує.

Джо Байден, президент США:

Я ще раз наголосив, що занепокоєний щодо другого "Північного потоку". І в чому ми абсолютно єдині із канцлером Меркель, то це в тому, що Росії не можна дозволити використовувати енергетику як зброю, щоб тиснути і погрожувати своїм сусідам.

Про Україну і Байден, і Меркель згадували часто. Президент США заявив разом захищатимуть її суверенітет, а також підтримують "трансатлантичні сподівання". Меркель теж була доволі конкретною.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Наша думка Україна має і далі залишатися транзитною державою для транспортування газу. Вона, як і будь-яка інша країна світу, має право на територіальну цілісність - ось чому ми залучені до Мінського процесу і надалі залишатимемося його частиною. І ми готові активно діяти в разі, якщо Росія не поважатиме прав України як транзитної держави.

Водночас Байден назвав "беззмістовним" запровадження нових санкцій проти "Північного потоку".

Оскільки, як сказав президент, труба вже практично добудована. З його слів стало зрозуміло, що і надалі (навіть попри весь тиск Конгресу) цих санкцій вже не буде і протидія самому будівництву вже не в планах нової американської владної команди. Водночас (і Меркель із цим згодна, визнала це публічно), другий "Північний потік" має бути доповненням до транзиту газу через Україну, а не стати його заміною.

Як це гарантувати, які механізми потрібні - наразі питання, і Байден та Меркель залишили його за дужками своїх перемов.

А головне, про що домовилися - так це про глобальне, стратегічне партнерство США та Німеччини в питаннях клімату та енергетики. І цей проєкт спрямований, зокрема, і на допомогу державам Центральної Європи та України.

У Білому домі роз'яснили пресі, що будуть три напрями: протидія глобальним кліматичним змінам, спільна розробка критично важливих технологій для енергетики, ну і, власне, третє, найважливіше для нас із вами, - проєкти допомоги.

Однак це будуть не прямі фінансові транші, а інвестиції. Зокрема і на цьому особливого наголосили - для підтримки "енергетичної трансформації України".