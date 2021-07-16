Перші українсько-британські військові навчання на "Широкому лані". У рамках міжнародних маневрів "Козак мейс-2021"на полігоні під Миколаєвом сьогодні відпрацьовували бій у місті. Усе бачила Марина Михайловська.

Учасники навчань мають звільнити місто від незаконних збройних формувань. Сценарій нагадує події на сході України.

Під командуванням українського командира спільно працюють українські та британські військовики.

Винищувач четвертого покоління "Тайфун" завдає удар по резервах противника. Авіація підтримує з неба артилерію і танки. Піхота проводить штурм. Організатори кажуть: головне завдання зберегти життя мирного населення.

Костянтин Барбашов, начальник Херсонського прикордонного загону:

По умовному коридору переміщувалися умовні місцеві жителі. Ми проводили фільтраційні заходи з метою виявлення бойовиків, які під виглядом місцевих жителів намагалися уникнути конфлікту і вийти з району проведення операції.

2000 військовослужбовців та понад триста одиниць військової техніки з п'яти країн: України, Великої Британії, США, Швеції та Канади. Упродовж тижня військові країн-партнерів тренувалися і обмінювалися досвідом, ознайомлювалися з технікою. За цей час встигли добре порозумітися.

Андрій Малиновський, т. в. о. командувача підготовки командування сухопутних військ Збройних сил України:

Ми разом з нашими партнерами, виконуємо завдання для підготовки щодо стримування агресії і виконання спільних завдань. Основна мета - добитися взаємосумісності в прийнятті рішень і в діях.

Ніколас Харрокс, тимчасово повірений у справах Великої Британії в Україні:

Найголовніше, що ми показуємо цими навчаннями, - це наша підтримка й допомога Україні в захисті територіальної цілісності країни, цінностей, які ми поділяємо, і співпраця в майбутньому.

Неабияким випробуванням для північних гостей став клімат.

Крейт Треже, командир першої роти Шотландського Королівського полку:

Тут значно тепліше, ніж у Сполученому Королівстві. І батальйону був потрібен час, аби звикнути до таких кліматичних умов. Але зараз усе добре - світить сонце, і ми щасливі.

Із сьогоднішнім завданням багатонаціональний підрозділ упорався. Маневри триватимуть до 24 липня.