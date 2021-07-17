Люди з групи ризику цього чекають з острахом

У Великій Британії наближається "день свободи". Вже з понеділка там знімають останні карантинні обмеження. Але люди з групи ризику цього чекають з острахом.

Чому вони проти повернення до звичного життя і чим може обернутися зняття усіх обмежень - розкаже Світлана Чернецька із Лондона

Люк Пітерз - один із тих, кого називають "людьми з групи ризику". Два роки тому йому пересадили обидві легені. Він живе з діагнозом "муковісцидоз". Ця хвороба вражає не лише органи дихання, а й потові залози і травну систему. Для нього коронавірус стане смертельним вироком.

Люк Пітерз, пацієнт із групи ризику:

Ці два роки після пересадки легенів були складними й без COVID-19. Але ж такі, як я, ми хочемо жити, хочемо гуляти з сім'ями. Тож для нас дуже важливо розуміти, що перебувати в людних місцях - безпечно. Але це стане неможливим після так званого "дня свободи".

Люк отримав обидві дози вакцини. Але розраховувати виключно на її захист не може. Все-таки ефективність препарату не стовідсоткова. І таких як Люк майже чотири мільйони людей в країні.

Стівен Гріффін, професор школи медицини університету Лідсу:

Я переконаний, що дозволяти інфекції шалено поширюватися по країні - це небезпечна помилка. Я не вірю, що рівень вакцинації в країні достатній, щоб зняття обмежень відбулося безпечно. Ми не повинні недооцінювати шкоду, яку заподіє нова хвиля епідемії.

Багато британських науковців виступають проти "дня свободи". Попереджають не лише про смерті, яких ще можна уникнути, а й про синдром "тривалого ковіду".

Коли люди страждають від симптомів коронавірусу місяцями після негативного тесту. В Британії вже три чверті жителів повністю вакциновані. Але вони не перестають бути загрозою для пацієнтів із групи ризику.

Майк Раян, виконавчий директор програми надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я ВООЗ:

Ми бачимо, що вакцини не ідеально ефективні щодо попередження передачі вірусу. Вони високо ефективні щодо зменшення шансів госпіталізації та смерті. Але лише поєднання вакцинації та соціальних обмежень зможе дати нам певний контроль над пандемією. Щоб не доводилося знову запроваджувати деструктивні локдауни.

Особливе занепокоєння викликає мутація "Дельта". Вона зараз домінує у Великій Британії. А це означає, що інфекція розноситься ще швидше, аніж за попередніх штамів.

У Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають, що світ перебуває на початку третьої хвилі пандемії. Після 10 тижнів зниження смертність від COVID-19 знову зростає. Тож у ВООЗ наполягають, що зараз не час скасовувати обмеження.