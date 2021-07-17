Авіатроща поблизу Миколаєва. Там розбився сільськогосподарський гвинтокрил. Пілот та авіатехнік загинули. Попередньо причиною аварії вважають те, що лопаті гелікоптера зачепилися за дерево. На місці падіння побувала Марина Михайловська.

Ми поряд з місцем, де сталася аварія. Уламки гелікоптера лежать понівечені просто посеред поля. Поряд пошкоджена тополя, ймовірно вертоліт зачепив її під час падіння. А після зіткнення з землею загорівся. Водії, що випадково проїжджали повз поле та побачили займання, викликали рятувальників.

Іван Олексійович, житель села Зайве:

Їхали з дружиною на маршрутку, вона дуже спішила, я її вивозив посадити. Проїжджали, побачили дим густий. Там нічого уже не можна було зробити.

Віталій Каратай, начальник управління реагування ДСНС України у Миколаївській області:

0 5.45 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу гелікоптера приватного підприємства, який потрапив у авіаційну подію та впав на поля села Зайве. Пожежа, яка становила 6 кв м вогнеборцями о 6.15 була локалізована і о 6.35 ліквідована.

Наразі відомо, що гелікоптер Мі2 належить приватній агрофірмі і зареєстрований у Київській області. Під час останнього польоту вертоліт прямував на Херсонщину, де мав обробляти поля. Загинули обидва члени екіпажу - 42-й пілот та 47 авіамеханік. Один із Дніпра, інший з Харкова.

Олександр Чернюк, заступник начальника відділу розслідування злочинів ГУ Нацполіції у Миколаївській області:

Не можна з першого погляду сказати, чи справним було повітряне судно, чи ні. Це вже встановить експертиза відповідна. Першочергово оглянули місце пригоди, наразі працює слідчі на місці, відпрацювали експерти-криміналісти, складаються відповідні процесуальні документи.

Свідки кажуть, члени екіпажу гелікоптера ночували в селі Зайве.

Олексій, житель села Зайве:

- Проезжали, стояли на краю поля. Вертолет стоял. - Напередодні? - Вчера. Я ехал с работы.

Судячи з усього вертоліт впав майже одразу після злету. Всі остаточні висновки має зробити комісія Національного бюро з розслідування авіаційних подій.