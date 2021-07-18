В воскресенье, 19 июля, в Дрогобыче (Львовская область) разрушился подъезд отселенной многоэтажки, которая обвалилась в 2019 году. Тогда под завалами дома погибли восемь человек.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

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Спасатели около 13:00 получили информацию о том, что в отселенном доме произошло разрушение левой части второго подъезда.

"Предварительно, жертв и пострадавших в результате разрушения нет. Для мониторинга ситуации привлечены 7 человек и 1 единица спецтехники", - заявили в ГСЧС.

Напомним, 28 августа 2019 года в этом доме обрушилась правая часть второго подъезда с первого по четвертый этаж. В результате разрушения погибли 8 человек.

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