В столице на перекрестке улиц маршала Малиновского и Оболонского проспекта по вине водителя такси произошло крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает "Киев-Оперативный".

В ходе аварии шофер брендированного автомобиля Toyota пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора, однако задел легковушку Audi. Вследствие ДТП повреждения получили 5 транспортных средств, так как из-за удара такси отбросило на припаркованные авто.

Предварительно, водитель такси Uklon на Toyota пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора, но не успел и задел автомобиль Audi. В результате столкновения Toyota отбросило в припаркованный Daewoo, Fiat и еще одну Audi.

Отмечается, что в настоящее время медики осматривают пострадавших участников аварии, а правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Читайте также, в столичном Оболонском районе, недалеко от станции метро Почайна, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого машина такси Uber перевернулась на крышу. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка такси.

Кроме того, в Киеве таксист устроил тройное ДТП. Автомобиль Uber на Hyundai пошел на разворот, при этом он не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda, женщину, которая была пассажиром автомобиля Lada, пришлось госпитализировать.

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