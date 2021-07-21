В США отрицают давление по "Северному потоку-2" [ Редактировать ]
В Государственном департаменте опровергли информацию, опубликованную в издании Politico, что якобы администрация США призвала Украину воздержаться от критики "Северного потока-2". Говорят, что Украина имеет право голоса.
Об этом сообщает советник Государственного департамента США Дерека Шолль.
На вопрос о том, давят ли США на Украину, Шолль ответил: "Нет. Украина - демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся ближнего и конструктивного партнерства с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности".
Также он рассказал о том, о чем договорились Германия и США по "Северному потоку-2".
"Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость", - отметил он.
Ранее была опубликована информация о том, что США просят Украину не критиковать соглашение по "Северному потоку-2".
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