Вибух у середмісті Дніпра. Рвонуло на центральному проспекті. Вибуховий пристрій був встановлений у трубі водостоку офісного будинку на магніті. Поруч із нежитловим приміщенням, в якому тривав ремонт.

Вибуховою хвилею повибивало шибки у вікнах на першому поверсі. Обійшлося без постраждалих. Хто був мішенню зловмисників в поліції з'ясовують і від коментарів наразі утримуються. У власника приміщення версій також не має.

Юрій Симонов, власник приміщення: