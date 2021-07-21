У Дніпрі зловмисники підірвали вибухівку [ Редактировать ]
Вибух у середмісті Дніпра. Рвонуло на центральному проспекті. Вибуховий пристрій був встановлений у трубі водостоку офісного будинку на магніті. Поруч із нежитловим приміщенням, в якому тривав ремонт.
Вибуховою хвилею повибивало шибки у вікнах на першому поверсі. Обійшлося без постраждалих. Хто був мішенню зловмисників в поліції з'ясовують і від коментарів наразі утримуються. У власника приміщення версій також не має.
Юрій Симонов, власник приміщення:
У меня в офисе есть какие-то политические партии, я лично нахожусь в этом офисе постоянно. Поэтому как это связано со мной не знаю или с кем-то кто из политических партий постоянно приезжают и используют эту площадку как свою.
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