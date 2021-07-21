Китай іде під воду, Європа потроху оговтується від повеней, а у Сполучених Штатах і Канаді - небачені досі лісові пожежі. Про погодне божевілля на планеті - у нашому огляді.

12 людей потонули в метро внаслідок повені в Китаї. Ще п'ятеро зазнали поранень. Підземку затопило в китайському місті Чженчжоу. Урятувати вдалося кілька сотень осіб. Аби дістати пасажирів, довелося розрізати дах затоплених вагонів. Усе через проливні дощі.

Протягом трьох днів у регіоні випала річна норма опадів. Через загрозу затоплення довелося евакуювати близько двохсот тисяч осіб. Влада оголосила про найвищий рівень загрози в регіоні. Загалом, за тиждень у Чженчжоу від негоди загинули 25 жителів. Ще семеро зникли безвісти.

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У Сполучених Штатах зо два тижні не вщухають лісові пожежі. Їх уже назвали рекордними. В усьому винна тривала посуха та екстремально високі температури. Вогнем охопило захід країни. Найбільше зачепило Каліфорнію, Аризону, Орегон та Вашингтон.

Рятувальники нарахували 80 головних осередків займання. Уже знищено майже 500 гектарів лісу. Згоріли десятки будинків. Під час гасіння загинуло декілька вогнеборців. Дим від пожеж дістався сходу США. Забруднене повітря зафіксували в Нью-Йорку.

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У Європі продовжують долати наслідки небувалих повеней. Негода забрала життя майже двох сотень людей. Іще десятки - зникли безвісти. У Німеччині, після того як "велика вода" зійшла, взялися за "генеральне прибирання". На вулицях міст наразі височіють гори сміття та намулу.

Місцеві виносять зі своїх осель потрощені меблі та зогнилі продукти. Люди скаржаться, що від цього скрізь смердить. До прибирання також залучили військовиків. Жителі побоюються, якщо сміття не прибрати негайно, це може спричини появу нових інфекцій.