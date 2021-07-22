В Одессе за день выпало 80% месячной нормы осадков. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Дома в нескольких районах города оказались затопленными.

В городе эвакуировали и спасли более 30 человек. Ситуация остается сложное на участке в районе Пересыпь. На улицах Атамана Головатого и Черноморского казачества уровень воды достигает от 40 до 90 см.

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Также сообщается, что в Одесской области, в селе Нерубайское, вода из местного пруда вышла из берегов. В результате подтопило 10 частных домов.

В результате непогоды обесточены 23 населенных пункта:

Любашевский - 4 населенных пункта,

Ширяевский - 1,

Беляевский - 11,

Белгород-Днестровский район - 7 населенных пунктов.

Для восстановления энергоснабжения работают 49 бригад, 141 человек и 59 единиц техники.

Читайте также, на столицу Украины, Киев, обрушилась непогода. Столичная подземка не выдержала бушующей стихии и оказалась затопленной, в связи с этим в метро частично ограничили работу станции "Академгородок", последствия стихии были устранены.

Кроме того, в Черновицкой области в результате проливных дождей подтоплены 80 жилых домов в 8 населенных пунктах и 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах. При этом жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

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