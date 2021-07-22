Одессу затопило: за день выпало 80% месячной нормы осадков [ Редактировать ]
В Одессе за день выпало 80% месячной нормы осадков. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Дома в нескольких районах города оказались затопленными.
В городе эвакуировали и спасли более 30 человек. Ситуация остается сложное на участке в районе Пересыпь. На улицах Атамана Головатого и Черноморского казачества уровень воды достигает от 40 до 90 см.
Также сообщается, что в Одесской области, в селе Нерубайское, вода из местного пруда вышла из берегов. В результате подтопило 10 частных домов.
В результате непогоды обесточены 23 населенных пункта:
- Любашевский - 4 населенных пункта,
- Ширяевский - 1,
- Беляевский - 11,
- Белгород-Днестровский район - 7 населенных пунктов.
Для восстановления энергоснабжения работают 49 бригад, 141 человек и 59 единиц техники.
Читайте также, на столицу Украины, Киев, обрушилась непогода. Столичная подземка не выдержала бушующей стихии и оказалась затопленной, в связи с этим в метро частично ограничили работу станции "Академгородок", последствия стихии были устранены.
Кроме того, в Черновицкой области в результате проливных дождей подтоплены 80 жилых домов в 8 населенных пунктах и 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах. При этом жертв и пострадавших в результате непогоды нет.
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