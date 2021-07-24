Щоб не допустити третьої хвилі пандемії, у Євросоюзі запроваджують обмеження для невакцинованих. Не маєш щеплення - труднощі виникнуть скрізь: у магазині, транспорті. Без "зеленого паспорта" не пустять у ресторан, музей або кінотеатр.

І діяти категорично щодо нещеплених уже взялися в Італії, Франції та Греції. І це попри те, що в ЄС вакциновано більше половини дорослого населення. І показник до середини серпня планують підвищити до 70%.

Як обмеження сприймають самі європейці і чи не призведе це до масового спротиву?

"Зелений паспорт", як перепустка у ресторан, спортзал чи кіно. Італія запроваджує додаткові вимоги для людей, які хочуть відвідувати громадські місця. З шостого серпня у гастрономічні заклади, театри, музеї та басейни пускатимуть лише тих, хто вакцинувався щонайменше однією дозою, має свіжий негативний тест або нещодавно перехворів на коронавірус.

Маріо Драгі, прем'єр-міністр Італії:

"Зелений паспорт" дозволить італійцям насолоджуватися життям і знати, що поруч немає інфікованих.

У такий спосіб уряд хоче взяти під контроль темпи поширення вірусу. Останнім часом у країні знову фіксують стрімкий ріст захворюваності на ковід. Утім, попри тривожні цифри, не усі італійці у захваті від нововведення.

Федеріка, жителька Рима:

Я не думаю, що це необхідно. Кому треба було провакцинуватися, вже це зробив. А мати при собі "зелений паспорт", щоб пообідати в ресторані - це вже перебільшення.

Массімо Прота, житель Рима:

Щодо ресторанів - це занадто. А так, я за "зелений паспорт".

Така система вже діє у Франції. Щоправда, там ці пропуски називають "паспортами здоров'я". Без двох щеплень чи негативного тесту на коронавірус не пускають у кінотеатри, басейни та музеї.

Анна, туристка з Іспанії:

Я хотіла потрапити у Лувр. Але мені сказали, що тест, який я здала кілька днів тому, вже недійсний. Зараз піду шукати аптеку і робити новий. І знову за нього доведеться платити.

Далі більше: з першого серпня паспорт здоров'я перевірятимуть у торгових центрах, ресторанах, літаках та потягах.

Схожі, але ще більш суворі правила, діють і в Греції. Стосуються вони кафе і ресторанів. Всередині дозволено обслуговувати лише вакцинованих клієнтів. А от кого пускати на тераси - вирішують вже власники закладів. Опцій дві: чиста зона, це коли усі гості щеплені, або змішана - там можна випити кави і з негативним тестом на коронавірус.

Обмеження для невакцинованих готують і у Великій Британії. З кінця вересня у нічні клуби та на концерти там пускатимуть лише щеплених відвідувачів. Плани уряду вже розкритикував відомий британський рок-музикант Ерік Клептон. Він заявив, що не виступатиме на жодному заході, де матиме місце така дискримінація.