Країни Євросоюзу запроваджують обмеження для невакцинованих громадян [ Редактировать ]
Щоб не допустити третьої хвилі пандемії, у Євросоюзі запроваджують обмеження для невакцинованих. Не маєш щеплення - труднощі виникнуть скрізь: у магазині, транспорті. Без "зеленого паспорта" не пустять у ресторан, музей або кінотеатр.
І діяти категорично щодо нещеплених уже взялися в Італії, Франції та Греції. І це попри те, що в ЄС вакциновано більше половини дорослого населення. І показник до середини серпня планують підвищити до 70%.
Як обмеження сприймають самі європейці і чи не призведе це до масового спротиву?
"Зелений паспорт", як перепустка у ресторан, спортзал чи кіно. Італія запроваджує додаткові вимоги для людей, які хочуть відвідувати громадські місця. З шостого серпня у гастрономічні заклади, театри, музеї та басейни пускатимуть лише тих, хто вакцинувався щонайменше однією дозою, має свіжий негативний тест або нещодавно перехворів на коронавірус.
Маріо Драгі, прем'єр-міністр Італії:
"Зелений паспорт" дозволить італійцям насолоджуватися життям і знати, що поруч немає інфікованих.
У такий спосіб уряд хоче взяти під контроль темпи поширення вірусу. Останнім часом у країні знову фіксують стрімкий ріст захворюваності на ковід. Утім, попри тривожні цифри, не усі італійці у захваті від нововведення.
Федеріка, жителька Рима:
Я не думаю, що це необхідно. Кому треба було провакцинуватися, вже це зробив. А мати при собі "зелений паспорт", щоб пообідати в ресторані - це вже перебільшення.
Массімо Прота, житель Рима:
Щодо ресторанів - це занадто. А так, я за "зелений паспорт".
Така система вже діє у Франції. Щоправда, там ці пропуски називають "паспортами здоров'я". Без двох щеплень чи негативного тесту на коронавірус не пускають у кінотеатри, басейни та музеї.
Анна, туристка з Іспанії:
Я хотіла потрапити у Лувр. Але мені сказали, що тест, який я здала кілька днів тому, вже недійсний. Зараз піду шукати аптеку і робити новий. І знову за нього доведеться платити.
Далі більше: з першого серпня паспорт здоров'я перевірятимуть у торгових центрах, ресторанах, літаках та потягах.
Схожі, але ще більш суворі правила, діють і в Греції. Стосуються вони кафе і ресторанів. Всередині дозволено обслуговувати лише вакцинованих клієнтів. А от кого пускати на тераси - вирішують вже власники закладів. Опцій дві: чиста зона, це коли усі гості щеплені, або змішана - там можна випити кави і з негативним тестом на коронавірус.
Обмеження для невакцинованих готують і у Великій Британії. З кінця вересня у нічні клуби та на концерти там пускатимуть лише щеплених відвідувачів. Плани уряду вже розкритикував відомий британський рок-музикант Ерік Клептон. Він заявив, що не виступатиме на жодному заході, де матиме місце така дискримінація.
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