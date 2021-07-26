"Байден і Харріс не приїдуть в Україну на саміт "кримської платформи", "Байден і Харріс відмовилися". Такі гучні, з претензією на сенсацію, заголовки з'явилися в новинах. Звідки це взялося? І чи взагалі Байден та Харріс збиралися до Києва? І хто, зрештою, представить Штати на Кримській платформі? Дмитро Анопченко - з'ясовував усі подробиці у Вашингтоні.

Посольства України по всьому світу розсилали офіційні ноти, запрошуючи гостей на перші збори "кримської платформи"- нового консультативного та координаційного формату. Його мета об'єднати партнерів, посилити тиск на Росію і захистити тих, кого в Криму зараз переслідують. Завданням максимум для дипломатів і дійсно було спробувати запросити до Києва перших осіб країн. Адже рівень, на якому будуть представлені гості - є важливим політичним сигналом.

Тому на слова людини, яка зараз тимчасово очолює амбасаду США у Києві - Джорджа Кента - сказані в інтерв'ю "Радіо свобода", всі звернули увагу. Дипломата запитали, "хто зрештою - приїде від Штатів", і він сказав:

Від нас буде представлений член кабінету. Тобто це не буде президент/віце-президент, але член кабінету.

І ця фраза викликала шквал публікацій.

Російські ЗМІ скоординовано розмітили заголовок "Байден і Харріс відмовилися від зустрічі на "Кримській платформі" у Києві"- з чого складалося враження, що начебто вони спершу "погоджувалися".

І навіть солідні українські ЗМІ у гонитві за переглядами масово написали, ось дивіться - "Байден і Харріс не приїдуть".

Галасу в пресі багато - тому треба внести ясність. Ні, і не збиралися, тож і сенсації, що "не приїдуть"- немає. Так, це правда, українські дипломати цікавилися, чи зможе прибути на засідання платформи особисто президент США. Білий дім майже одразу пояснив, що це неможливо - графік не дозволяє. Так само - кажуть джерела у дипломатичних колах - на порядку денному взагалі не було поїздки Харріс.

Так, в команді Обами саме віцепрезидент, тоді це був Байден, був куратором українського питання. Але за чинної адміністрації друга особа в країні - Камала Харріс, взагалі не опікується цим напрямком. Тому відзначу ще раз - ніхто не міг "відмовитися", оскільки це від самого початку не планувалося.

Логічніше було говорити про можливий приїзд держсекретаря Блінкена чи Вікторії Нуланд. Але за даними джерел у Держдепі, вірогідність того, що Блінкен, який не так давно вже був у Києві - прилетить знову дуже низька. В американському зовнішньополітичному відомстві на момент ефіру не змогли підтвердити, чи буде на "Кримській платформі" Нуланд, але це якраз більш реально.

Слова Джорджа Кента в інтерв'ю, яке викликало так багато трактувань, що "американську делегацію очолить член кабінету" означають, що це буде один із міністрів. І так обережно нинішній тимчасовий керівник посольства США висловився тому, що, як мені пояснили, станом на зараз склад американської делегації все ще формується. І всі прагнуть уникнути незручної ситуації, коли якесь прізвище проанонсують, а чиновник зрештою не приїде. До речі - так само вирішили робити і щодо кандидатури нового посла США в Україні.

У дипломатичних колах мені неофіційно повідомили, що людину вже вибрали. Але прізвище прагнуть не розголошувати допоки не подадуть кандидатуру на розгляд у Сенат. Кажуть - це може статися якраз 30 серпня, одночасно з візитом у Вашингтон Володимира Зеленського.