Без перемог і навіть із втратою. Таким для України став четвертий день Олімпіади. По-перше, нашу тріатлоністку Юлію Єлістратову відсторонили від участі в змаганнях.

Про це повідомляє пресслужба НОКУ. Єлістратова мала стартувати в турнірі завтра, але всесвітнє агентство з тестування винесло їй заборону. Спортсменку звинуватили у вживанні допінгу: у крові виявили еритропоетин, як вважають стимулятором у спорті.

По-друге, сьогоднішній день для наших спортсменів став не вдалим. Жодної медалі ми не здобули. Припинила боротьбу у Токіо і українська надія на медаль - шаблістка Ольга Харлан. Вона поступилася китаянці. І свій програш пояснила психологічною втомою.

З позитивних новин: гарно виступили наші тенісистки. Перша ракетка України Евеліна Світоліна вийшла в одну восьму фіналу. А сестри Кіченок пройшли до чвертьфіналу. Всього у скарбничці української збірної 2 бронзові медалі - в жіночому дзюдо і чоловічому фехтуванні.