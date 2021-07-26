Во вторник, 27 июля, в Токио на Олимпиаде-2020 будет разыграно 22 комплекта медалей.

Бороться за медали будут олимпийская чемпионка Афин Елена Костевич (пулевая стрельба, смешанные команды - пистолет, 10 м), с ней в тандеме выступит Олег Омельчук.

Также в маунтинбайке (велоспорт) за награду поборется Яна Беломоина. А еще на Олимпиаде свой путь продолжит теннисистка Элина Свитолина (сыграет против представительницы Греции). Виктория Ус выступит в полуфинале слалом на байдарке.

Михаил Романчук и Сергей Шевцов выступят в квалификации 200 м вольным стилем в плавании. В триатлоне Украину должна была представлять Юлия Елистратова, но ее отстранили от соревнований.

Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом, часть соревнований начнется в ночное для Украины время.

Расписание трансляций финалов 27 июля:

0:30 - 3:10. Триатлон. Женщины.

2:30 - 6:00. Академическая гребля. Мужчины - четверки парные. Женщины - четверки парные.

3:00 - 10:30. Пулевая стрельба. Смешанные команды - пистолет, 10 м (Олег Омельчук/Елена Костевич); винтовка, 10 м.

4:30 - 6:25. Мужчины - 200 м в/с (Михаил Романчук и Сергей Шевцов), 100 м спина. Женщины - 100 м спина, 100 м брасс.

8:00 - 11:00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, женщины. (Виктория Ус).

8:00 - в это время ориентировочно начнет свою игру Элина Свитолина против греческой теннисистки Марии Саккари.

9:00 - 11:00. Велоспорт, маунтинбайк. Женщины (Яна Беломоина).

9:00 - 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, женщины.

9:50 - 12:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 59 кг.

11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 81 кг. Женщины - 63 кг.

11:30 - 16:40. Конный спорт. Командная выездка.

12:30 - 14:40. Фехтование. Женская шпага, команда.

13:00 - 16:40. Тхэквондо. Мужчины свыше 80 кг. Женщины свыше 67 кг.

13:45 - 16:00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье, Женщины.

13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 64 кг.

14.00 - 16: 30. Финальный матч.

Читайте также, украинского легкоатлета Игоря Главана дисквалифицировали из-за допинга, найденного в его пробах. Он пропустит Олимпиаду в Токио, Главана заменит Валерий Литанюк, который являются следующим в мировом топ-списке и ранее был включен в резерв олимпийской команды.

Кроме того, украинская тяжелоатлетка Камилла Конотоп заняла пятое место на дебютной Олимпиаде-2020. В финале чемпионка мира из Китая Киюн Лиао была в шаге от олимпийского золота после того, как взяла 126 кг в толчке и оформила новый олимпийский рекорд.

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