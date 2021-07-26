Олимпиада-2020: кто из украинцев выступит 27 июля [ Редактировать ]
Во вторник, 27 июля, в Токио на Олимпиаде-2020 будет разыграно 22 комплекта медалей.
Бороться за медали будут олимпийская чемпионка Афин Елена Костевич (пулевая стрельба, смешанные команды - пистолет, 10 м), с ней в тандеме выступит Олег Омельчук.
Также в маунтинбайке (велоспорт) за награду поборется Яна Беломоина. А еще на Олимпиаде свой путь продолжит теннисистка Элина Свитолина (сыграет против представительницы Греции). Виктория Ус выступит в полуфинале слалом на байдарке.
Михаил Романчук и Сергей Шевцов выступят в квалификации 200 м вольным стилем в плавании. В триатлоне Украину должна была представлять Юлия Елистратова, но ее отстранили от соревнований.
Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом, часть соревнований начнется в ночное для Украины время.
Расписание трансляций финалов 27 июля:
- 0:30 - 3:10. Триатлон. Женщины.
- 2:30 - 6:00. Академическая гребля. Мужчины - четверки парные. Женщины - четверки парные.
- 3:00 - 10:30. Пулевая стрельба. Смешанные команды - пистолет, 10 м (Олег Омельчук/Елена Костевич); винтовка, 10 м.
- 4:30 - 6:25. Мужчины - 200 м в/с (Михаил Романчук и Сергей Шевцов), 100 м спина. Женщины - 100 м спина, 100 м брасс.
- 8:00 - 11:00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, женщины. (Виктория Ус).
- 8:00 - в это время ориентировочно начнет свою игру Элина Свитолина против греческой теннисистки Марии Саккари.
- 9:00 - 11:00. Велоспорт, маунтинбайк. Женщины (Яна Беломоина).
- 9:00 - 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, женщины.
- 9:50 - 12:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 59 кг.
- 11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 81 кг. Женщины - 63 кг.
- 11:30 - 16:40. Конный спорт. Командная выездка.
- 12:30 - 14:40. Фехтование. Женская шпага, команда.
- 13:00 - 16:40. Тхэквондо. Мужчины свыше 80 кг. Женщины свыше 67 кг.
- 13:45 - 16:00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье, Женщины.
- 13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 64 кг.
- 14.00 - 16: 30. Финальный матч.
Читайте также, украинского легкоатлета Игоря Главана дисквалифицировали из-за допинга, найденного в его пробах. Он пропустит Олимпиаду в Токио, Главана заменит Валерий Литанюк, который являются следующим в мировом топ-списке и ранее был включен в резерв олимпийской команды.
Кроме того, украинская тяжелоатлетка Камилла Конотоп заняла пятое место на дебютной Олимпиаде-2020. В финале чемпионка мира из Китая Киюн Лиао была в шаге от олимпийского золота после того, как взяла 126 кг в толчке и оформила новый олимпийский рекорд.
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