Еще 2 спортсмена-участника 32-х летних Олимпийских игр получили позитивные результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщает издание Kyodo.

Также коронавирусной инфекцией заразились 5 человек, имеющих непосредственное отношение к спортивному празднику. Таким образом, по состоянию на 27 июля 2021 года общее количество случаев заболевания коронавирусом на Олимпиаде составляет 155.

Отмечается, что один из заболевших спортсменов - это голландский теннисист, который проживает в олимпийской деревне. К тому же инфекцию подхватили и 3 официальных лица, которые были связанны с Играми, а также подрядчик и 3 члена оргкомитета. Известно, что на территорию Японии для участия в Олимпийских играх-2020 прибыли 37 579 иностранцев.

Читайте также, на Олимпийских играх, которые проходят в Токио, спортсменка, выступающая в дисциплине тхэквондо за сборную Чили, получила позитивный тест на коронавирусную инфекцию. 21-летняя Фернанда Агирре сдала сразу 2 положительных теста на COVID-19.

Кроме того, число выявленных случаев COVID-19 среди участников Олимпиады в Токио и персонала достигло 148. Положительный тест на COVID-19 получили три спортсмена, гражданство которых пока не уточняется. Остальные инфицированные - члены персонала Олимпиады.

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