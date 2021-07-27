Во вторник, 27 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Антона Швачко народным депутатом. Он прошел в парламент, поскольку Денис Монастырский из "Слуги народа" был назначен министром внутренних дел. Об этом сообщается на заседание ЦИК.

На сегодняшнем заседании ЦИК принял решение зарегистрировать Антона Швачко народным депутатом, избранным на выборах 21 июля 2019 года по списку "Слуги народа".

Отметим, Швачко был включен в список под №139. Он является IT-специалистом, после парламентских выборов он работал в штабе партии в Сумской области.

Ранее мы писали о том, что народный депутат Украины Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел.