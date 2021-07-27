Італія горить. Слідом за Сардинією лісові пожежі охопили Сицилію та центральні регіони країни. Всі сили італійців зараз кинуті на приборкання стихії. З подробицями далі наші кореспонденти.

Помаранчеве небо і густий їдкий дим огорнули Сардинію. Усього за кілька днів дотла вигоріли 20 тисяч гектарів лісу й пасовищ. В Асоціації фермерів "Колдіретті" кажуть: аби ґрунти знову стали родючими потрібно щонайменше 15 років.

На острові діє режим надзвичайної ситуації. ІЗ західних регіонів евакуювали тисячу місцевих жителів та відпочивальників. Про постраждалих серед людей поки не повідомляють. При цьому вогонь забрав життя сотень овець, кіз, корів та свиней. Згоріли у своїх вольєрах.

А цього пса, вкритого опіками, знайшли місцеві дітлахи. Одразу викликали ветеринара. Собаку врятували. Знищене й тисячолітнє оливкове дерево, яке було символом вершини пагорба Кульєрі. Губернатор Сардинії назвав пожежу найгіршою природною катастрофою в історії острова.

У швидкому поширенні вогню звинуватив сильні вітри та кліматичні зміни, які вже не зупинити. Пожежа почалася в суботу, коли з Африки прийшли розпечені повітряні маси. Температура миттєво піднялася до 40 градусів за Цельсієм. Загорілася суха трава, а слідом кущі й дерева. Локалізувати полум'я намагаються 7,5 тисяч рятувальників. Свої літаки-амфібії до Італії доправив Євросоюз.

А Франція і Німеччина відрядили своїх пожежників.

Слідом за Сардинією спалахнуло й на острові Сицилія. Пожежа почалась у зеленій зоні муніципалітету Ериче. Збитки від неї місцеві чиновники вже називають колосальними. Італійські медіа також повідомляють про численні осередки займання на гірському хребті на заході острова та у провінції Трапані.

Водночас материкова Італія страждає від негоди. На півночі країни, неподалік Мілану, рясні зливи спричинили паводки та зсуви ґрунту. А в регіоні Емілія-Романья напередодні випав град розміром з тенісний м'яч.

Італійці у соцмережах порівнюють опади з метеоритним дощем. Шторм зокрема налетів на одну з автомагістралей. Під град потрапили сотні автомобілів. Як повідомляє "Скай Ньюз", кілька людей травмовані. Більшість через осколки тріснутого лобового скла.