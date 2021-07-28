В Кабмине обнародовали невероятный план закупки вакцин от коронавируса [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины принял решение о внесении изменений в Национальный план вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции на период до 31 декабря 2021 года. В общей сложности планируется закупить 47,4 миллионов доз вакцины.
Таким образом в стране начнет повышаться охват иммунизацией взрослого населения, а мини минимальная потребность страны составляет 47,9 миллионов доз препарата. Известно, что для снижения интенсивности распространения COVID-19 в стране должны пройти вакцинацию от 60 до 80% населения.
Отмечается, что по состоянию на 21 июля 2021 года с начала кампании по вакцинации в Украине проведено 4 279 666 прививок. При этом в 2021 году планируется дополнительная закупка 20 млн доз препарата Pfizer и 5,3 млн доз китайской вакцины CoronaVac.
Читайте также, в данное время продолжается изучение продолжительности иммунитета от COVID после вакцинации. Поэтому Министерство здравоохранения Украины ожидает предварительные результаты, чтобы определиться со стратегией ревакцинации.
Кроме того, комбинация вакцин AstraZeneca и Pfizer показала высокий уровень защиты от коронавируса. Антитела после смешивания препаратов могут увеличиваться в шесть раз, у всех медиков были обнаружены антитела, однако, у тех, кто прошел комбинированную иммунизацию уровень защиты от COVID-19 оказался выше.
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