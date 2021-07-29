В Средиземном море недалеко от провинции Палермо было обнаружено судно, относящееся к древнеримскому периоду II века до нашей эры. Об этом сообщает издание The Guardian.

Судно находится на глубине 92 метров вблизи итальянского городка Изола-делла-Фемин. Первые снимки древнего судна были сделаны с помощью робота. В трюмах находится большое количество древних амфор.

Отмечается, что в Сицилии назвали открытие одного из самых важных за последние годы. Таким образом находка может помочь больше узнать о торговле Рим в Средиземноморском регионе. Известно, что всего неделю назад было найдено другое судно, перевозившее амфоры с вином. Оно относится к тому же историческому периоду.

Читайте также, на затонувшем в XVIII веке торговом корабле "Роусвейк" группа голландских и британских подводных археологов обнаружила необычные серебряные монеты. Среди находок также были давние дукатоны, которые имели небольшие отверстия. Монеты были вшиты в одежду моряков.

Кроме того, британские ученые во главе с подводным археологом Дэвидом Гиббинсом нашли части затонувшего в XVII веке торгового судна, перевозившего сокровища, нынешняя стоимость которых составляет приблизительно 10 миллионов долларов.

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