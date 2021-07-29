На Донбасі за добу зафіксували чотири обстріли на різних напрямках. Били по українських позиціях із заборонених калібрів. Бойових втрат серед вояків немає.

Втім, попри постійні обстріли, вперше за роки війни, на Донбасі свято - у прифронтовому Торецьку бійці влаштували караоке на майдані.

Зараз тут не чути звуків канонади. Натомість лунає музика та українська пісня. Прифронтовий Торецьк. Місто, яке фактично - на лінії зіткнення. На головному майдані - пісенне свято. Сотні людей, позитивні емоції, та головна інтрига - хто кого переспіває в караоке?

Україна - це наша земля! Ми пишаємося нашими захисниками!

Пісенний батл влаштували армійці десятої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Ну а яке ж караоке на майдані без його традиційного ведучого Ігоря Кондратюка?

Тринадцять виконавців, серед яких не тільки військові, а й цивільні. Обрати переможця, як виявилося, справа не легка. Втім, результат - не головне, кажуть містяни. У Торецьку вперше за роки війни на Донбасі - справжнє свято.

Да у нас вообще никогда такого не било! Интересно конечно! В прошлом году у нас на день шахтера только полевая кухня здесь была.

Даніяр Петрюк, заступник командира 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс":

Потрібно перезавантажуватися, потрібна якась моральна розгрузка! Крім цього, наше основне гасло це "армія з народом". І ось тепер, цей народ прифронтової Донеччини бачить, що українці із західних регіонів та східних мають багато спільного. І цей захід об'єднав у собі дуже багато позитивного.

Зрештою, боротьба в конкурсі зав'язалася між трьома фіналістами. Та фаворитом публіки став боєць Дмитро Кухарський зі своїми незрівнянними коломийками.

Друге місце посів житель Торецька. Наймолодший учасник Олександр Скирденко.

Олександр Скирденко, фіналіст конкурсу "Караоке з Едельвейсом":

Спочатку тут був ДК "Україна" і я почав співати, вже не пам'ятаю, мені було років п'ять чи шість.

Призи переможців - турне на Азовське море. А гроші, які зібрали під час пісенного конкурсу, спрямують на спорудження меморіалу загиблим бійцям бригади.