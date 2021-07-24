Зеленский одобрил решения СНБО: интеграция в НАТО, двойное гражданство, недра и санкции [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
В пятницу, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел в действие ряд решений Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Указ №307/2021 "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора"
СНБО поручил Кабмину, Минобороны, МИДу, СБУ, Госслужбе спецсвязи и Службе внешней разведки:
- проанализировать состояние выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и принять меры по повышению эффективности их реализации;
- проработать вопрос о создании в органах власти отдельных структурных подразделений по вопросам евроатлантической интеграции;
- разработать вопрос о формировании национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО;
- обеспечить разработку программ повышения квалификации госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам евроатлантической интеграции;
- обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для полноценной реализации закона об оборонных закупках;
- принять меры для продления действия меморандума о договоренности между Украиной и НАТО относительно сотрудничества по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира";
- внести на рассмотрение Кабмина предложения по совершенствованию требований по физической безопасности, процессам внутреннего контроля и процедур отчетности по военному имуществу;
- принять меры для безотлагательного назначения военного представителя миссии Украины при НАТО;
- обеспечить участие ВСУ в операциях, тренировках и учениях НАТО; активизировать диалог украинской разведки с коллегами из НАТО; организовать обмен опытом по противодействию гибридной войне с РФ; направить украинцев работать на дополнительные должности в штаб-квартире и других структурах НАТО;
- согласовать со стороной НАТО вопросы развития практического сотрудничества с Украиной как партнером НАТО с расширенными возможностями;
- обеспечение участия Украины в мероприятиях НАТО: организации кибербезопасности, киберзащиты и киберобороны; информационной безопасности и противодействия дезинформации; противодействия международному терроризму; начала регулярных консультаций с государствами, имеющими статус партнера НАТО с расширенными возможностями для обмена опытом и лучшими практиками взаимодействия с Альянсом;
- разработать и подать на согласование предложения о пилотных региональных проектах в сфере евроатлантической интеграции;
- подготовить предложения об упрощении пограничного и таможенного контроля лиц военного и гражданского персонала подразделений вооруженных сил других государств, их личных вещей и оружия подразделений вооруженных сил других государств, прибывающих в Украину;
- обеспечения обмена информацией с ограниченным доступом в электронном виде между государственными органами Украины и соответствующими институтами НАТО до конца 2022 года;
- обеспечить подготовку, согласование и внедрение организационно-технических решений по созданию (развертывание) коммуникационно-информационных систем (информационно-телекоммуникационных систем) в соответствии со стандартами НАТО, а также разработка порядка эксплуатации этих систем;
- разработать проект нормативно-правового акта о порядке получения национальными коммуникационно-информационными системами (информационно-телекоммуникационными системами), создаваемыми (разворачиваются) в соответствии со стандартами НАТО, аккредитации (подтверждение соответствия) на обработку информации НАТО с ограниченным доступом.
- подготовить и внести проект закона Украины "О безопасности классифицированной информации" (новая редакция закона Украины "О государственной тайне").
Указ №306/2021 "О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства"
СНБО определил 37 видов стратегического сырья, которые отныне будут под особым контролем государства. Власти будут следить за выдачей лицензий бизнесменам, разрабатывающих украинские недра. Кабмину поручено:
- одобрить перечень металлических руд и неметаллических полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства:
- перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых), которые имеют стратегическое значение и будут предоставлять на условиях соглашений о разделе продукции; путем проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами;
- внести изменения в Кодекс Украины о недрах, предусмотрев: критерии и порядок отнесения полезных ископаемых к таким, которые имеют стратегическое значение; установление в специальных разрешениях на пользование недрами; запрет продления срока действия специальных разрешений на пользование недрами;
- внести изменения в законы Украины относительно предоставления права центральному органу исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр, останавливать действие и аннулировать специальные разрешения на пользование недрами без обращения в суд по основаниям;
- предусмотреть стимулирование поиска, добычи и обогащения (переработки) полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства, с учетом лучших мировых практик;
- актуализация мероприятий по поиску, добыче и обогащению (переработки) полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства;
- внести изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления в спецфонд госбюджета поступлений от: рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения в размере 0,5%; рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата в размере 1%; сбора за выдачу специальных разрешений на пользование недрами без проведения аукционов в размере 25%; продаже специальных разрешений на пользование недрами на аукционах в размере 25%; платы за предоставление в пользование геологической информации, являющейся государственной собственностью, в размере 25%;
- принять Государственную целевую экономическую программу развития титановой отрасли Украины;
- создание условий для выявления месторождений полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства, увеличение их подтвержденных запасов, включение украинских предприятий в международное разделение труда с высокой добавленной стоимостью;
- принять решение о приоритетности разработки месторождений полезных ископаемых;
- раскрытие конечных бенефициарных владельцев участников конкурсов;
- подтверждение наличия у участников конкурсов необходимых финансовых и технических ресурсов, опыта по добыче, обогащению (переработки) соответствующих полезных ископаемых;
- включение государственного коммерческого предприятия "Южукргеология", казенного предприятия "Кировгеология", государственного предприятия "Украинский государственный геологоразведочный институт" в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации;
- проработать вопрос о реализации проектов по поиску, добыче и обогащению редкометальных полезных ископаемых, в частности на участке Добра (Кировоградская область), на условиях соглашения о разделе продукции;
Указ №305/2021 "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства"
В декларациях о доходах граждан Украины, уполномоченных выполнять функции государства или местного самоуправления – то есть чиновников, должна отображаться информация графа:
- о наличии/отсутствии гражданства других стран;
- документов, которые дают право на постоянное проживание на территории иностранного государства – вида на жительство.
Декларацию обязаны будут заполнять олигархи после принятия закона о деолигархизации.
Указ №304/2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российского онлайн-ритейлера Wildberries, его сооснователей и руководства. Санкции введены против российского ООО Вайлдберриз (Wildberries), его отделений в Польше, Беларуси, Украине, Армении и ряде других стран. Среди санкций:
- блокирование активов;
- прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, в том числе блокирование сайта Wildberries;
- введены санкции против четверых руководителей компании. Их активы будут заблокированы.
Напомним, что 23 июля президент Зеленский также ввел персональные санкции против ряда физических и юридических лиц, представляющих оккупационный режим в Крыму и на Донбассе.
по теме
В пятницу, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны
На традиционном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины рассматривалось шесть вопросов: ситуация на границах Украины, двойное гражданство, полезные ископаемые, персональные санкции, система мониторинга олигархов и допуск иностранных войск в Украину.
Володимир Зеленський поговорив телефоном з очільником Туреччини Реджепом Ердоганом
Так в Альянсі відповіли на запит Володимира Зеленського щодо плану дій зі вступу України в НАТО
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Литви