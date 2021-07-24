В пятницу, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел в действие ряд решений Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указ №307/2021 "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора"

СНБО поручил Кабмину, Минобороны, МИДу, СБУ, Госслужбе спецсвязи и Службе внешней разведки:

проанализировать состояние выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и принять меры по повышению эффективности их реализации;

проработать вопрос о создании в органах власти отдельных структурных подразделений по вопросам евроатлантической интеграции;

разработать вопрос о формировании национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО;

обеспечить разработку программ повышения квалификации госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам евроатлантической интеграции;

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для полноценной реализации закона об оборонных закупках;

принять меры для продления действия меморандума о договоренности между Украиной и НАТО относительно сотрудничества по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира";

внести на рассмотрение Кабмина предложения по совершенствованию требований по физической безопасности, процессам внутреннего контроля и процедур отчетности по военному имуществу;

принять меры для безотлагательного назначения военного представителя миссии Украины при НАТО;

обеспечить участие ВСУ в операциях, тренировках и учениях НАТО; активизировать диалог украинской разведки с коллегами из НАТО; организовать обмен опытом по противодействию гибридной войне с РФ; направить украинцев работать на дополнительные должности в штаб-квартире и других структурах НАТО;

согласовать со стороной НАТО вопросы развития практического сотрудничества с Украиной как партнером НАТО с расширенными возможностями;

обеспечение участия Украины в мероприятиях НАТО: организации кибербезопасности, киберзащиты и киберобороны; информационной безопасности и противодействия дезинформации; противодействия международному терроризму; начала регулярных консультаций с государствами, имеющими статус партнера НАТО с расширенными возможностями для обмена опытом и лучшими практиками взаимодействия с Альянсом;

разработать и подать на согласование предложения о пилотных региональных проектах в сфере евроатлантической интеграции;

подготовить предложения об упрощении пограничного и таможенного контроля лиц военного и гражданского персонала подразделений вооруженных сил других государств, их личных вещей и оружия подразделений вооруженных сил других государств, прибывающих в Украину;

обеспечения обмена информацией с ограниченным доступом в электронном виде между государственными органами Украины и соответствующими институтами НАТО до конца 2022 года;

обеспечить подготовку, согласование и внедрение организационно-технических решений по созданию (развертывание) коммуникационно-информационных систем (информационно-телекоммуникационных систем) в соответствии со стандартами НАТО, а также разработка порядка эксплуатации этих систем;

разработать проект нормативно-правового акта о порядке получения национальными коммуникационно-информационными системами (информационно-телекоммуникационными системами), создаваемыми (разворачиваются) в соответствии со стандартами НАТО, аккредитации (подтверждение соответствия) на обработку информации НАТО с ограниченным доступом.

подготовить и внести проект закона Украины "О безопасности классифицированной информации" (новая редакция закона Украины "О государственной тайне").

Указ №306/2021 "О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства"

СНБО определил 37 видов стратегического сырья, которые отныне будут под особым контролем государства. Власти будут следить за выдачей лицензий бизнесменам, разрабатывающих украинские недра. Кабмину поручено:

одобрить перечень металлических руд и неметаллических полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства:

перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых), которые имеют стратегическое значение и будут предоставлять на условиях соглашений о разделе продукции; путем проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами;

внести изменения в Кодекс Украины о недрах, предусмотрев: критерии и порядок отнесения полезных ископаемых к таким, которые имеют стратегическое значение; установление в специальных разрешениях на пользование недрами; запрет продления срока действия специальных разрешений на пользование недрами;

внести изменения в законы Украины относительно предоставления права центральному органу исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр, останавливать действие и аннулировать специальные разрешения на пользование недрами без обращения в суд по основаниям;

предусмотреть стимулирование поиска, добычи и обогащения (переработки) полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства, с учетом лучших мировых практик;

актуализация мероприятий по поиску, добыче и обогащению (переработки) полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства;

внести изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления в спецфонд госбюджета поступлений от: рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения в размере 0,5%; рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата в размере 1%; сбора за выдачу специальных разрешений на пользование недрами без проведения аукционов в размере 25%; продаже специальных разрешений на пользование недрами на аукционах в размере 25%; платы за предоставление в пользование геологической информации, являющейся государственной собственностью, в размере 25%;

принять Государственную целевую экономическую программу развития титановой отрасли Украины;

создание условий для выявления месторождений полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства, увеличение их подтвержденных запасов, включение украинских предприятий в международное разделение труда с высокой добавленной стоимостью;

принять решение о приоритетности разработки месторождений полезных ископаемых;

раскрытие конечных бенефициарных владельцев участников конкурсов;

подтверждение наличия у участников конкурсов необходимых финансовых и технических ресурсов, опыта по добыче, обогащению (переработки) соответствующих полезных ископаемых;

включение государственного коммерческого предприятия "Южукргеология", казенного предприятия "Кировгеология", государственного предприятия "Украинский государственный геологоразведочный институт" в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации;

проработать вопрос о реализации проектов по поиску, добыче и обогащению редкометальных полезных ископаемых, в частности на участке Добра (Кировоградская область), на условиях соглашения о разделе продукции;

Указ №305/2021 "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства"

В декларациях о доходах граждан Украины, уполномоченных выполнять функции государства или местного самоуправления – то есть чиновников, должна отображаться информация графа:

о наличии/отсутствии гражданства других стран;

документов, которые дают право на постоянное проживание на территории иностранного государства – вида на жительство.

Декларацию обязаны будут заполнять олигархи после принятия закона о деолигархизации.

Указ №304/2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российского онлайн-ритейлера Wildberries, его сооснователей и руководства. Санкции введены против российского ООО Вайлдберриз (Wildberries), его отделений в Польше, Беларуси, Украине, Армении и ряде других стран. Среди санкций:

блокирование активов;

прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, в том числе блокирование сайта Wildberries;

введены санкции против четверых руководителей компании. Их активы будут заблокированы.

Напомним, что 23 июля президент Зеленский также ввел персональные санкции против ряда физических и юридических лиц, представляющих оккупационный режим в Крыму и на Донбассе.