Украинский тренер принес Японии первое в истории олимпийское "золото" по фехтованию (фото) [ Редактировать ]
Источник: Международная федерация фехтования
Мужская сборная Японии по фехтованию на шпагах выиграла "золото" командного турнира на Олимпиаде в Токио. Ирония в том, что японцы из-за низкого рейтинга получили право на участие в Играх лишь благодаря статусу хозяев Олимпиады.
К первому в истории олимпийскому золоту по фехтованию квартет шпажистов Страны восходящего Солнца привел тренер из Украины - харьковчанин Александр Горбачук.
В 1/4 финала японские подопечные Александра Горбачука сотворили чудо, вырвав победу у лидера мирового рейтинга сборной Франции - 45:44. При этом лидер японской сборной Коки Кано сумел вытащить последний бой 9:6, на который вышел, когда японцы уступали 36:38.
В 1/2 полуфинале японцы разгромили сборную Южной Кореи - 45:38. А в финале одолели россиян, выступающих под аббревиатурой РОК в качестве наказания за допинг- 45:36.
"Сегодня" пишет, что в 2019 году Александр Горбачук оказался "на волоске" от того, чтобы не расстаться со сборной Японии. На этапе Кубка мира в Буэнос-Айресе тренер дал пощечину одному из своих учеников, за что получил шесть месяцев дисквалификации.
Тем не менее он продолжил работу с японцами - и сделал их олимпийскими чемпионами. Япония стала первой азиатской страной, выигравшей золото по шпагам среди мужчин. В последний раз неевропейская страна поднималась на пьедестал почета в этой дисциплине 21 год назад. В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее бронзу завоевала Куба.
Как спортсмен Александр Горбачук является обладателем Кубка Европы (Германия, 1995), чемпионом Вселеннорной универсиады (Италия, 1997) в личном и командном зачетах. Чемпион Европы (Германия, 2001), серебряный (1999) и бронзовый (2002 - дважды) призер в командных зачетах.
Напомним, что украинская дзюдоистка Ирина Киндзерская выиграла олимпийскую бронзу для Азербайджана.
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