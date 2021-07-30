Мужская сборная Японии по фехтованию на шпагах выиграла "золото" командного турнира на Олимпиаде в Токио. Ирония в том, что японцы из-за низкого рейтинга получили право на участие в Играх лишь благодаря статусу хозяев Олимпиады.

К первому в истории олимпийскому золоту по фехтованию квартет шпажистов Страны восходящего Солнца привел тренер из Украины - харьковчанин Александр Горбачук.

В 1/4 финала японские подопечные Александра Горбачука сотворили чудо, вырвав победу у лидера мирового рейтинга сборной Франции - 45:44. При этом лидер японской сборной Коки Кано сумел вытащить последний бой 9:6, на который вышел, когда японцы уступали 36:38.

В 1/2 полуфинале японцы разгромили сборную Южной Кореи - 45:38. А в финале одолели россиян, выступающих под аббревиатурой РОК в качестве наказания за допинг- 45:36.

"Сегодня" пишет, что в 2019 году Александр Горбачук оказался "на волоске" от того, чтобы не расстаться со сборной Японии. На этапе Кубка мира в Буэнос-Айресе тренер дал пощечину одному из своих учеников, за что получил шесть месяцев дисквалификации.

Тем не менее он продолжил работу с японцами - и сделал их олимпийскими чемпионами. Япония стала первой азиатской страной, выигравшей золото по шпагам среди мужчин. В последний раз неевропейская страна поднималась на пьедестал почета в этой дисциплине 21 год назад. В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее бронзу завоевала Куба.

Как спортсмен Александр Горбачук является обладателем Кубка Европы (Германия, 1995), чемпионом Вселеннорной универсиады (Италия, 1997) в личном и командном зачетах. Чемпион Европы (Германия, 2001), серебряный (1999) и бронзовый (2002 - дважды) призер в командных зачетах.

Напомним, что украинская дзюдоистка Ирина Киндзерская выиграла олимпийскую бронзу для Азербайджана.