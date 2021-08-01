Французи протестують проти примусового щеплення та санітарних перепусток [ Редактировать ]
Проти примусового щеплення та санітарних перепусток протестують у Франції. Там мітингують одразу у ста п'ятдесяти містах.
Не минулося на акціях і без сутичок. У Парижі мітингарі кидали петарди в поліцейських. У відповідь силовики застосували водомети та сльозогінний газ. Затримані майже два десятки пікетувальників.
З середини вересня у Франції обов'язковим стане щеплення для медиків. А вже за тиждень в країні почнуть діяти "санітарні перепустки", без яких людей не пускатимуть у бари, ресторани та торговельні центри. Противники урядової ініціативи вважають, що таким чином порушують їхні права.
по теме
Мітингарі називають санітарні перепустки "санітарною диктатурою" та обмеженням прав громадян
Сутичками з поліцією закінчився протест проти "паспортів здоров'я" у Парижі
Що буде на "Острові свободи" - український сценарій, білоруський чи все ж таки свій, геть інший, - кубинський?
Роман Протасевич вийшов у віртуал, а один з головних білоруських опозиціонерів Віктор Бабарико отримав реальний строк
На Кіровоградщині породіллі будуть змушені їхати в пологовий за сотні кілометрів - скільки немовлят ризикують з'явитися на світ у дорозі?