Проти примусового щеплення та санітарних перепусток протестують у Франції. Там мітингують одразу у ста п'ятдесяти містах.

Не минулося на акціях і без сутичок. У Парижі мітингарі кидали петарди в поліцейських. У відповідь силовики застосували водомети та сльозогінний газ. Затримані майже два десятки пікетувальників.

З середини вересня у Франції обов'язковим стане щеплення для медиків. А вже за тиждень в країні почнуть діяти "санітарні перепустки", без яких людей не пускатимуть у бари, ресторани та торговельні центри. Противники урядової ініціативи вважають, що таким чином порушують їхні права.