У Греції вирують лісові пожежі: вигоріли десятки будинків [ Редактировать ]
Лісові пожежі вирують і у Греції. Зайнялося два дні тому поблизу міста Патри, через сильний вітер полум'я стрімко поширилося за кілька годин вогонь досяг прибережних регіонів.
Вигоріли десятки будинків. Жителям навколишніх сил наказали покинути домівки. 16 мешканців ушпиталили. Місцеві синоптики попереджають, найближчі дні в країні утримуватимуться аномальні температури, тож можливі іще пожежі.
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